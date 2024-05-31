Bakan Şimşek: Ekonomi dengeli bir büyümeye doğru ilerliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıklanan gayrisafi yurt içi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi. Şimşek rasyonel, öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarla ekonominin daha dengeli ve sürdürülebilir büyümeye doğru ilerlediğini belirterek "Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız" dedi.

Şimşek Türkiye ekonomisinin 2024'ün ilk çeyreğinde yıllık yüzde 5,7 büyüdüğünü belirterek yıllıklandırılmış milli gelirin 1 trilyon 158 milyar dolara ulaştığını dile getirdi.

TÜİK verilerine göre 2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 11,1, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5, sanayi yüzde 4,9, tarım yüzde 4,6, hizmetler yüzde 4,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,3, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,5 ve finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2 arttı.

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 7,3 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 10,3 büyüdü.

Mal ve hizmet ihracatı, 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,0 artarken ithalatı yüzde 3,1 azaldı.

Şimşek: İşsizlik oranı son 44 çeyreğin en düşük seviyesinde

İlk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 46 bin kişiye ilave istihdam sağlandığını vurgulayan Şimşek mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranının son 44 çeyreğin en düşük seviyesi olan yüzde 8,7'ye gerilediğini söyledi.

Yılın ilk çeyreğine ilişkin göstergelerin, ekonomideki dengelenmenin devam edeceğine işaret ettiği değerlendirmesinde bulunan Şimşek, 2024 yılı genelinde net dış talebin pozitif katkı verdiği dengeli bir büyüme öngördüklerini ifade etti.

Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: "Programımız sayesinde dengelenen büyüme kompozisyonu, düşen cari açık, artan güven, iyileşen beklentiler ve hızlanan dış kaynak girişi dezenflasyona önemli katkı sağlayacak. Fiyat istikrarına doğru yol aldığımız bu süreçte yapısal reformlara hız vererek katma değerli üretimi ve verimlilik artışını desteklemeye devam edecek, vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız."

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DW, DHA / EÇ,TY