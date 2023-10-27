Şimşek: Almanya ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck ile görüşen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ve Almanya arasındaki dış ticaret hacminin yıl sonuna kadar 50 milyar doları aşmasının beklendiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de bulunan Almanya Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Şimşek, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı X'ten (eski adıyla Twitter) yaptığı paylaşımda, "Bugün Almanya Federal Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Sayın Dr. Robert Habeck ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Almanya ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Şimşek mesajında Türkiye ile Almanya arasındaki dış ticaret hacmi konusundaki beklentileri de dile getirdi.

Şimşek şöyle devam etti:

"Bu yıl sonuna kadar her iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 50 milyar doları aşmasını bekliyoruz. Ülkemizde 8 binden fazla Alman sermayesine sahip ya da Alman sermayesi ortaklığı ile kurulmuş firma bulunuyor. Her iki ülke arasında var olan güçlü bağların ve işbirliğinin daha da artırılması için Sayın Habeck ile yatırım imkanlarını değerlendirdik ve Orta Vadeli Program’ımızın detaylarını paylaştık. Önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizin geliştirilmesinde Almanya’nın daha güçlü destek vereceğine inanıyoruz."

DW/TY,EC

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