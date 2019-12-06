Bakan Çavuşoğlu’ndan Yunanistan’a Libya tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakata tepki gösteren Yunanistan'ı eleştirdi. Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Çavuşoğlu, basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'ın Libya’nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararına tepki gösteren Çavuşoğlu, "İmzalanan mutabakat zaptı için büyükelçiyi sınır dışı etme kararını kınıyoruz. Libya bağımsız, egemen bir devlettir. Bu, Yunanistan'ın gerçek yüzünü göstermiştir” şeklinde konuştu.

Yunanistan'ın Libya’dan mutabakat zaptını istediğine işaret eden Çavuşoğlu, "Libya'ya telefon açıp da o belgeyi derhal bana göndermezsen büyükelçini sınır dışı edeceğim dersen, tehdit edersen... Libya gururlu bir ülke, böyle bir duruma boyun eğmez” dedi. "Adam gibi isteselerdi, Libya da biz de verirdik” ifadesini kullanan Çavuşoğlu, bu mutabakat muhtırasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edildiğini hatırlattı ve "Bu gizli saklı bir şey değil. Bizim meclisimizden geçen bir zaptın gizli kalması mümkün mü? Değil” şekilde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Libya ile imzalanan mutabakatın benzerini bölgedeki diğer ülkelerle de yapmaya "hazır” oldukları mesajı verdi. Çavuşoğlu şunları söyledi: "Doğu Akdeniz'de başından beri hep şunu söylüyoruz; Güney Kıbrıs Rum Kesimi hariç, tüm ülkelerle bu konuda ikili ya da çok taraflı anlaşmaya hazırız. Ama bölgede bazı ülkeler tek taraflı adımları tercih ettiler, Türkiye'yi eleştirmeyi tercih ettiler.”

"NATO taviz verdi yorumu doğru değil”

Dışişleri Bakanı, İngiltere'de düzenlenen NATO liderler zirvesine ilişkin soruları da yanıtladı. NATO zirvesinde Baltık ülkeleri savunma planı konusunda "Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil” diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin YPG/PYD'yi terör örgütü olarak tanınması talebine işaret ederek, "Bizim plan yayınlanmadan onların planı da yayınlanmayacak” dedi.

Şu anda NATO’nun iki savunma planı olduğunu belirten Çavuşoğlu, bu planlardan birinin Türkiye diğerinin ise Polonya ve üç Baltık ülkesini kapsadığını dile getirdi. Türkiye planının yayımlanma aşamasında "bazı ülkelerin itirazı” nedeniyle yayımlanmadığını belirten Çavuşoğlu, "Biz de bu nedenle diğer savunma planını -biz hiçbir zaman Baltık ülkeleri ve Polonya'ya karşı olmadık- konseyden geçme aşamasında bloke ettik” dedi. Ancak zirve sırasında "O ülkelerin ricasıyla konseyden geçmesine izin verdik ama askeri komiteye giderek orada revize edilecek, iyileştirilecek ancak bizimkiyle eş zamanlı yayımlanacak. Yani bizim plan yayımlanmadan o plan da yayımlanmayacak” bilgisini paylaştı.

DW,DHA/JD,EC

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