 Bakırköy′de bir evde biri çocuk üç kişinin cesedi bulundu | TÜRKİYE | DW | 15.11.2019

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TÜRKİYE

Bakırköy'de bir evde biri çocuk üç kişinin cesedi bulundu

Bakırköy Osmaniye Mahallesi'nde bir evde biri çocuk üç kişinin cesedi bulundu. Bakırköy Kaymakamlığı olay yerinde siyanür tespit edildiğini duyurdu.

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Bakırköy'de bir evde biri çocuk üç kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine sevkedilen polisler yoğun güvenlik önlemi aldı. Polisin evdeki incelemesi sürüyor.

Konuyla ilgili olarak Bakırköy Kaymakamlığı'ndan olaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Osmaniye Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı alınmış söz konusu adrese intikal eden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmektedir" denildi. Kaymakamlık dairedeki koku nedeniyle AFAD ekiplerinin sevkedildiğini belirterek, "Ekip tarafından yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli önlemler alınmış olup, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde geçen hafta 48, 54, 60 ve 56 yaşlarında dört kardeş siyanürle intihar etmişti. Antalya'da da dört kişilik bir aile evlerinde ölü bulunmuştu. Geride mektup bırakan ailenin evinde de siyanür bulgusuna rastlanmıştı.

DW, DHA / HT, MK

©Deutsche Welle Türkçe 

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