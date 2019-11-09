Bakırköy'de bir evde üç kişinin cesedi bulundu

Bakırköy'de bir evde biri çocuk üç kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine sevkedilen polisler yoğun güvenlik önlemi aldı. Polisin evdeki incelemesi sürüyor.

Konuyla ilgili olarak ilk açıklama Bakırköy Kaymakamlığı'ndan geldi. Açıklamada, "Osmaniye Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı alınmış söz konusu adrese intikal eden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmektedir" denildi. Kaymakamlık dairedeki koku nedeniyle AFAD ekiplerinin sevkedildiğini belirterek, "Ekip tarafından yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli önlemler alınmış olup, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise sabah saatlerinde 155 Polis hattına ihbar yapıldığı ve Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Sokak'ta üç kişinin evlerinde cansız olarak bulunduğunun bildirildiği belirtildi. Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak ölenlerin cesetlerinin otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı ifade edildi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Yapılan soruşturma esnasında bu aşamada elde edilen tespitler doğrultusunda ikametgahında ölü olarak bulunan A.D.'nin babası ve Z.D.'nin eşi konumunda bulunan B.D.'nin, Kuyumcukent'teki iş yerinde altın ticareti ile uğraştığı ve bir takım internet siteleri üzerinde kayıt dışı ticari işlemler nedeniyle aşırı derecede borçlandığı, girdiği bunalımın etkisiyle önce eşinin ve çocuğunun zehirlenmesine sebebiyet verdikten sonra intihar ettiği değerlendirilmiştir. Olay yerinde AFAD ekipleri tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Soruşturma işlemleri Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı son dönemdeki "intihar vakalarını" araştırmak üzere bir araştırma komisyonu kurdu. Açıklamada yaşanan üzücü olayların mağdur aileleri kadar toplumu da yaraladığı belirtilerek, vakalara ait görüntülerin paylaşılmaması istendi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde geçen hafta 48, 54, 60 ve 56 yaşlarında dört kardeş siyanürle intihar etmişti. Antalya'da da dört kişilik bir aile evlerinde ölü bulunmuştu. Geride mektup bırakan ailenin evinde de siyanür bulgusuna rastlanmıştı.



DW, DHA / HT, MK

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