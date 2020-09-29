Bakü ve Erivan'dan müzakere çağrılarına ret

Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmalar sürerken iki ülke liderleri masaya oturmayacakları sinyali verdi.

Rus devlet televizyonu Rossiya-1'e konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'nün Erivan'la görüşme ihtimali bulunmadığını belirterek Ermenistan'ın taleplerinin kabul edilemeyeceğini söyledi. Tarafların sadece Azerbaycan ve Ermenistan olduğunu söyleyen Aliyev "Ermenistan, üçüncü tarafı müzakere sürecine dahil etme çabasıyla bilinçli olarak bu süreci bozuyor ve kabul edilmez taleplerde bulunuyor" dedi.

Ermenistan'ın Lübnan'dan gelen Ermenileri Dağlık Karabağ'daki Şuşa kentine konuşlandırdığını belirten Aliyev "Bu, savaş suçudur ve Cenevre sözleşmelerini ihlal ediyor" diye konuştu.

Aliyev, Türkiye'nin ise bölgede istikrarın sağlanmasına katkıda bulunan bir rol oynadığını belirterek "Türkiye, Ermenistan'la çatışmada taraf değil, Azerbaycan'a sadece moral destek sağlıyor. Ermenistan, Azerbaycan topraklarını işgal ederek kaba bir şekilde uluslararası hukuku ihlal ediyor" ifadesini kullandı.

Paşinyan: Operasyon önceden planlandı

Aynı Rus kanalına Dağlık Karabağ konusunda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da açıklamalarda bulundu. Paşinyan bölgedeki askeri operasyonlar sürdüğü için Azerbaycan'la görüşmelere başlanması açısından uygun bir atmosfer olmadığını belirtti.

Paşinyan, "Bu operasyon, daha önceden planlanmıştı. Ve şüphesiz ki bu plan Türk Silahlı Kuvvetleri ile düzenlenen ortak tatbikatta yapıldı" iddiasında bulundu. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye'den üst düzey askeri yetkililerin şu an da Dağlık Karabağ'a yönelik operasyonları idare etmek için Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde olduğunu öne sürdü. Türkiye ve Azerbaycan orduları 29 Temmuz-10 Ağustos arasında geniş çaplı bir askeri tatbikat gerçekleştirmişti.

Uluslararası kamuoyunu Azerbaycan ve Türkiye'yi kınamaya çağıran Paşinyan, Ermeni halkının varlığının tehdit altında olduğunu söyledi.

DW,rtr/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe