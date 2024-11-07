Bahtiyar: Narin ilişkiyi gördü, öldürdük dediler

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi ile ilgili dava başladı. Duruşmada, sanık Nevzat Bahtiyar amca Salim Güran’ın kendisine Narin’i annesiyle ilişkilerini gördüğü için öldürdüğünü anlattığını söyledi.

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde kaybolduktan 19 gün sonra cesedi Eğertutmaz Deresi kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinini ilk duruşması başladı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan duruşmada, tutuklu sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'in cesedini taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar, hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklar hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Adliyede geniş güvenlik önlemi alındı

Yoğun katılımın olduğu duruşma öncesi adliye etrafı polis bariyerleriyle kapatıldı. Gazeteciler, avukatlar ve duruşması olanlar dışında içeriye kimse alınmadı. Ayrıca adliyenin iç kısmına da bariyerler kuruldu. Yüzlerce avukatın yanı sıra çocuk ve kadın örgütleri, milletvekilleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri, duruşmayı izlemek için erken saatlerde adliyeye geldi.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Halkların Eşitlik ve Demokrası Partisi (DEM Parti) milletvekilleri, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav da duruşmayı izlemek için gelenler arasında yer aldı. AKP ve HÜDA-PAR milletvekilleri de duruşmaya katıldı.

Duruşma, kimlik tespitiyle başladı. Tutuklu sanıklar askerler eşliğinde duruşma salonuna alındı. Narin Güran’ın babası Salim Güran da duruşmada hazır bulundu.

TBB'den davaya katılma talebi

Kimlik tespitinin ardından konuşan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, yargılama sürecine katkıda bulunmak istediklerini belirtti. Davaya katılma talebinde bulunan Sağkan, "Soruşturmanın adil bir şekilde yürütülmesini istiyoruz" dedi.

"Deliller karartıldı"

Sağkan’ın ardından Diyarbakır Barosu Başkanı Abdülkadir Güleç söz aldı.

Güleç, "Bu soruşturmada belli eksiklikler var. Olayın başından itibaren Narin’in kaybolma ihtimali üzerinde duruldu. Son görülme anı 15:15. İhbar yapılan saat akşam 20:00. Yani 5 saat sonra ihbar yapılıyor. 8 yaşında kız çocuğunun 5 saat bulunmaması akıllara başka şeyler getiriyor. Ben hukukçu olarak ilk duyduğumda Narin’in katledildiğini düşündüm. Narin'in cenazesi saklandığı için, bütün bulgular ve DNA bulguları karartıldı. Bu bağlamda iddianamenin o tespitini önemsiyoruz. Baz istasyonu çalışmaları bizce de çok önemli. Toplum siz ve mahkeme heyetinden hakkaniyetle karar beklemektedir" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatları, cinayetin aydıntılması için kendilerinin de çaba sarf ettiklerini ileri sürerek, katılma taleplerine karşı mahkemenin esnek davranmasını istediklerini belirtti.

Narin Güran davasını izlemeye gelenler Fotoğraf: Hozan Adar/DW

Diyarbakır Barosu'nun katılma talebine onay

Baroların taleplerini değerlendiren mahkeme başkanı, Diyarbakır Barosu'nun katılma talebini kabul etti. Diğer baroların katılma talebi reddedildi.

Olayı anlatmak istemedi

Duruşma sanık Nevzat Bahtiyar'ın ifade vermesi ile devam etti. Bahtiyar'ın "Susma hakkım da var mı?​" diye sorması üzerine mahkeme başkanı "Var" diye yanıt verdi. Bahtiyar, mahkeme başkanının olayı anlatıp anlatmak istemediğine dair soruya "Yok” yanıtı verdi.

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"İlişkimizi gördü, öldürdük"

Bahtiyar, "Salim sana gel işin var dedi, sen oraya gittin. Sen o esnada evin içinde bağrış, çağrış, çocuğun ölümüne dair ses duydun mu?​" sorusunu "Yok" şeklinde yanıtladı.

Bahtiyar, "Eve girdim. Bir odaya gittim baktım Narin yatıyordu. Bana söyledi. Böyle bir olay var. Annesi ile ilişkim olduğu için. 'Ben ilişkideydim, Narin gördü, öldürdük' dediler bana" iddialarında bulundu.

Bahtiyar, evde Narin'in cansız bedenini gördükten yaşananlara dair "Bana bunu götürüp kaybettireceksin. Bunu götür bir yere at dedi Salim" dedi.

Arif Güran, Nevzat Bahtiyar konuşurken fenalaşması üzerine polisler tarafından salondan çıkarıldı.

"Para teklif edildi"

Cenazeyi torbaya koymak için ahıra neden götürdüğü sorusuna cevap veren Bahtiyar, "Bunu ben düşündüm. Ahıra götürdüm baktım çuval içindeydi. Narin'in kıyafeti üzerinde vardı" dedi. Narin’in nasıl öldürüldüğüne dair soruya, "Bilmiyorum, bağlayarak öldürmüş olabilir diye düşünüyorum" yanıtı verdi. Bahtiyar, kardeşinin geçen hafta görüşüne geldiğini, kendisine suçu üstlenmesi halinde para teklif edildiğini aktardığını söyledi. Bahtiyar, "Ben kabul etmedim" dedi.

Ses ve Görüntülü Bilişim Sisteminin (SEGBİS) kaydının yapılması için duruşmaya ara verildi. Ardından Diyarbakır eski Baro Başkanı Nahit Eren, Bahtiyar'a bazı sorular yöneltti. Bahtiyar, "Salim’i ne zamandan beri tanıyorsun" sorusuna "30 yıldır tanıyorum. Çok yakın dostuz. Birbirimizi aradık, kahvede en çok buluşurduk. Olaya yakın onun evine gitmedim" yanıtı verdi.

Narin’i odada cansız gördüğü anda bir tepki göstermediğini belirten Bahtiyar, birçok soruyu "Görmedim" ve "Hatırlamıyorum" şeklinde yanıtladı. Bahtiyar, "Cesedi battaniye sararken bir ucunu Salim, bir ucunu ben tuttum. Sonra cesedi ben aldım. Salim terliği de al deyince onu da alıp, battaniyeye koydum" dedi.

Bahtiyar, Salim’in battaniyeyi kime verdiğini sorusuna "Bilmiyorum" şeklinde yanıtladı. Nahit Eren, "Siz yer tespitinize gittiğinizde Narin’in bulunduğu çukurda su vardı. Sen Narin’i götürdüğün gün su altında mıydı?" diye sordu. Bahtiyar, buna dair önce "Su altında değildi" dedi, sonrasında "Su vardı" dedi.

"Salim boğdu"

Diyarbakır Barosu avukatlarından Aydın Özdemir, "Narin’i siz mi boğdunuz" diye sordu. Bahtiyar, "Yok, Salim boğdu, kendisi söyledi” dedi.

Bu sırada ayağa kalkan baba Arif Güran, "Seni Allah’a havale ediyorum” dedi. Mahkeme baba Arif Güran’ın sakinleştirilmesi için dışarı çıkarılmasını istedi. Baba Güran, "Beni öldürün artık" dedi. Baba Güran, salondan çıkarıldı.

Bahtiyar, Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü avukatlarının sorularına da “Bilmiyorum” şeklinde yanıtlar verdi.

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