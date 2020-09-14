Bahreyn ve BAE, İsrail ile anlaşmaları imzaladı

Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) diplomatik ilişkileri başlatmak üzere İsrail ile vardıkları anlaşmada imzalar Washington'da atıldı.

Beyaz Saray'da düzenlenen törende konuşan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, "Tarihin seyrini değiştirmek üzere buradayız" diyerek, "On yıllar süren bölünme ve çatışmalar sonrasında yeni bir Orta Doğu'nun şafağındayız" ifadesini kullandı.

Konuşmasında "beş ya da altı Arap ülkesinin daha" İsrail ile ilişkileri normalleştirme yolunda yakında adım atacağını, bu ülkelerle görüşmelerin sürdüğünü belirten Trump, ülke ismi ise vermedi. ABD Başkanı, imza töreni öncesinde BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed el Nahyan ile ikili görüşmesi sonrasında, "Suudi Arabistan ile de harika görüşmelerimiz var. Onların da açık görüşlü olduğunu düşünüyorum" demişti.

Filistinliler protesto gösterileri düzenliyor

Bu arada imza törenine Filistin sokaklarındaki protesto gösterileri eşlik etti. Filistinli liderler daha önce, işgal altındaki topraklarda ve ABD, İsrail, Bahreyn ve BAE büyükelçilikleri önünde gösteriler düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.

Trump ise imza törenindeki konuşmasında, ABD arabuluculuğunda oluşturulan barış anlaşmalarına Filistinlilerin de imza atacağına inandığını söyledi.

Şimdiye kadar Arap dünyasında İsrail ile diplomatik ilişkilere sahip sadece iki ülke bulunuyordu. İsrail ile Arap dünyasını karşı karşıya getiren 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Mısır 1979'da ve Ürdün 1994'te İsrail ile barış anlaşması imzalamıştı.

AFP / BK,ET

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