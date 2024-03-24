  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Yerel seçime doğru Aşırı sağın yükselişi Yapay zeka
GöçAvrupa

Lampedusa'ya hafta sonunda 1700 sığınmacı geldi

24 Mart 2024

Özellikle Libya'dan gelen düzensiz göçmenlerin ulaştığı İtalyan adası Lampedusa'ya hafta sonunda bin 700'den fazla sığınmacı geldiği açıklandı.

https://p.dw.com/p/4e4TY
Bir İtalyan sahil güvenlik teknesi, sığınmacı botundaki insanları açık denizde kurtarmaya çalışıyor; bir turist teknesinin de burnu görünmekte
ArşivFotoğraf: Yara Nardi/REUTERS

İtalya'nın Afrika kıtasına yakın Akdeniz adası Lampedusa'ya hafta sonunda bin 725 sığınmacı geldiği açıklandı. Resmi makamların bildirdiğine göre, hafta sonunda bir düzine tekne ile çoğu Libya ve Tunus'tan olmak üzere çok sayıda sığınmacı adaya ulaştı. Sene başından bu yana geçen yaklaşık üç aylık sürede, Lampedusa'ya bu kadar çok sayıda sığınmacı gelmemişti.

Sığınmacıların menşe ülkelerinin ise çoğunlukla Afrika ülkeleri olduğu, öte yandan aralarında Suriye, Pakistan ve Bangladeş'ten göçmenlerin de bulunduğu bildirildi. Afrika'nın kuzeyinden yola çıkan teknelerle Avrupa'ya ulaşmak isteyenlerin kaçakçılara, bu tehlikeli güzergah için bin eurodan başlayan ücretler ödediği de gelen haberler arasında. Afrika ile Avrupa kıtası arasındaki kaçakçıların yaptığı bu düzensiz yolculukta sık sık ölümler ve insan dramları da yaşanıyor.

15 aylık bebek kayıp

Resmi makamlar teknelerden birinin Lampedusa'ya ulaşmadan kısa süre önce alabora olduğunu, teknedeki 45 sığınmacıdan neredeyse tamanının kurtarıldığını, 15 aylık bir bebeğinse hala kayıp olduğunu duyurdu. Üzerinden bir günden fazla zaman geçtiği için bebeğin yaşama ihtimalinin düşük olduğu ve hayatını kaybettiğinin tahmin edildiği bildiriliyor.

Ağaçların gölgesinde uzanan çok sayıda insan - (17.09.2023 / Lampedusa)
Arşiv - Lampedusa'daki merkezde kayıt altına alınmayı bekleyen sığınmacılar - (17.09.2023)Fotoğraf: Zakaria Abdelkafi/AFP

İtalya'nın Sicilya bölgesiyle Tunus arasındaki küçük Lampedusa Adası, senelerden bu yana düzensiz göçmenlerin geldiği bir yer. Normalde adaya ulaşan sığınmacılar önce kayıt altına alınıyor, daha sonra da İtalyan karasında bir bölgeye naklediliyor.

Gelecekte ise buraya ulaşan sığınmacıların, İtalya ile Arnavutluk arasında yapılan göç anlaşması kapsamında Arnavutluk'a gönderilmesi hedefleniyor. İtalya, 20 Mayıs'a kadar Armavutluk'ta iki sığınmacı kabul merkezi ile bir de geri gönderme merkezi açmak üzere hazırlıklarını yürütüyor.

Meloni sığınmacı sayısını azalatma vaadiyle iktidara geldi

İtalya'nın sağcı Başbakanı Giorgia Meloni, 2022 sonunda Akdeniz'den gelen mülteci sayısını durduracağı vaadiyle seçmenin desteğini alarak iktidara geldi. Bu amaçla insan kaçakçılarıyla mücadeleyi sertleştireceğini sıklıkla ifade eden Meloni, Mısır ve Tunus ile de mülteci anlaşmaları yapacağını duyurmuştu.

İtalya Başbakanı, iktidardaki ilk senesinde bu konuda ilerme sağlayamadıysa da, sene başından bu yana vaadini yerine getirmek üzere çok sayıda adım attı.

İtalya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre sene başından bu yana 9 bin 500 kadar sığınmacı ülkeye ulaşmış durumda. Bu da, yaklaşık 20 bin kişinin geldiği geçen senenin aynı dönemine kıyasla, sığınmacı sayısında yaklaşık yüzde 50'lik gerilemeye işaret ediyor. 

 

dpa / ETO,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

İtalya'nın aldığı yeni göç kararları çözüm olacak mı?

İtalya'nın aldığı yeni göç kararları çözüm olacak mı?

Lampedusa'da yaşanan krizin ardından İtalya'daki sağcı koalisyon hükümeti göçmenlere yönelik politikayı sertleştirme kararı aldı. Ancak alınan yeni önlemlerin kısa vadede göç sorununa çözüm getirmesi beklenmiyor.
Politika19 Eylül 2023
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen (solda), İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile birlikte Lampedusa'yı ziyaret ediyor.

AB'den üye ülkelere İtalya'dan sığınmacı alma çağrısı

AB'den üye ülkelere İtalya'dan sığınmacı alma çağrısı

Çok sayıda sığınmacının İtalya'nın Lampedusa adasına gelmesi nedeniyle adayı ziyaret eden AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, AB ülkelerine İtalya'ya gelen sığınmacıları alma konusunda çağrıda bulundu.
Politika17 Eylül 2023
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni - (06.11.2024 / Roma)

Arnavutluk Anayasa Mahkemesi göç anlaşmasını onayladı

Arnavutluk Anayasa Mahkemesi göç anlaşmasını onayladı

Roma ile Tiran arasında imzalanan tartışmalı göç anlaşması, Arnavutluk Anayasa Mahkemesi tarafından onaylandı. Anlaşmaya yönelik yoğun eleştiriler de var.
Politika29 Ocak 2024
Daha fazla içerik göster