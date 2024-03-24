Lampedusa'ya hafta sonunda 1700 sığınmacı geldi

İtalya'nın Afrika kıtasına yakın Akdeniz adası Lampedusa'ya hafta sonunda bin 725 sığınmacı geldiği açıklandı. Resmi makamların bildirdiğine göre, hafta sonunda bir düzine tekne ile çoğu Libya ve Tunus'tan olmak üzere çok sayıda sığınmacı adaya ulaştı. Sene başından bu yana geçen yaklaşık üç aylık sürede, Lampedusa'ya bu kadar çok sayıda sığınmacı gelmemişti.

Sığınmacıların menşe ülkelerinin ise çoğunlukla Afrika ülkeleri olduğu, öte yandan aralarında Suriye, Pakistan ve Bangladeş'ten göçmenlerin de bulunduğu bildirildi. Afrika'nın kuzeyinden yola çıkan teknelerle Avrupa'ya ulaşmak isteyenlerin kaçakçılara, bu tehlikeli güzergah için bin eurodan başlayan ücretler ödediği de gelen haberler arasında. Afrika ile Avrupa kıtası arasındaki kaçakçıların yaptığı bu düzensiz yolculukta sık sık ölümler ve insan dramları da yaşanıyor.

15 aylık bebek kayıp

Resmi makamlar teknelerden birinin Lampedusa'ya ulaşmadan kısa süre önce alabora olduğunu, teknedeki 45 sığınmacıdan neredeyse tamanının kurtarıldığını, 15 aylık bir bebeğinse hala kayıp olduğunu duyurdu. Üzerinden bir günden fazla zaman geçtiği için bebeğin yaşama ihtimalinin düşük olduğu ve hayatını kaybettiğinin tahmin edildiği bildiriliyor.

Arşiv - Lampedusa'daki merkezde kayıt altına alınmayı bekleyen sığınmacılar - (17.09.2023) Fotoğraf: Zakaria Abdelkafi/AFP

İtalya'nın Sicilya bölgesiyle Tunus arasındaki küçük Lampedusa Adası, senelerden bu yana düzensiz göçmenlerin geldiği bir yer. Normalde adaya ulaşan sığınmacılar önce kayıt altına alınıyor, daha sonra da İtalyan karasında bir bölgeye naklediliyor.

Gelecekte ise buraya ulaşan sığınmacıların, İtalya ile Arnavutluk arasında yapılan göç anlaşması kapsamında Arnavutluk'a gönderilmesi hedefleniyor. İtalya, 20 Mayıs'a kadar Armavutluk'ta iki sığınmacı kabul merkezi ile bir de geri gönderme merkezi açmak üzere hazırlıklarını yürütüyor.

Meloni sığınmacı sayısını azalatma vaadiyle iktidara geldi

İtalya'nın sağcı Başbakanı Giorgia Meloni, 2022 sonunda Akdeniz'den gelen mülteci sayısını durduracağı vaadiyle seçmenin desteğini alarak iktidara geldi. Bu amaçla insan kaçakçılarıyla mücadeleyi sertleştireceğini sıklıkla ifade eden Meloni, Mısır ve Tunus ile de mülteci anlaşmaları yapacağını duyurmuştu.

İtalya Başbakanı, iktidardaki ilk senesinde bu konuda ilerme sağlayamadıysa da, sene başından bu yana vaadini yerine getirmek üzere çok sayıda adım attı.

İtalya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre sene başından bu yana 9 bin 500 kadar sığınmacı ülkeye ulaşmış durumda. Bu da, yaklaşık 20 bin kişinin geldiği geçen senenin aynı dönemine kıyasla, sığınmacı sayısında yaklaşık yüzde 50'lik gerilemeye işaret ediyor.

dpa / ETO,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?