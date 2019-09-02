Bahamaları vuran Dorian Kasırgası yıkım getirdi

Bahamaları vuran Dorian Kasırgası'nın şiddeti ülkeye yıkım getirirken, en az beş kişinin de kasırga nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

Dorian'ı "canavar fırtına" olarak nitelendiren Bahamaların Başbakanı Hubert Minnis, bu kasırganının takımadalardan oluşan ülke için "tarihi bir trajedi" olduğunu söyledi. Minnis "Bahama Polis Güçleri Abaco'da beş kişinin yaşamını yitirdiğini doğruladı" dedi.

Dorian Kasırgası'nın şiddeti Pazar günü en tehlikeli kasırgalar için kullanılan beşinci kategoride tanımlanmıştı. Kasırgada rüzgar hızı saatte 295 kilometreye ulaşıyordu. Kasırga Pazartesi günü gücünü bir miktar yitirmesiyle dördüncü kategoride tanımlandı.

Bahamaların Turizm ve Havacılık Bakanlığının kurtarma operasyonlarına kısmen başladığı bildirildi.

Miami merkezli Ulusal Kasırga Merkezi Dorian Kasırgası'nın şiddetinin kategori 3 seviyesine indiğini açıkladı.

Dorian Kasırgası'nın uydudan çekilmiş fotoğrafı

ABD'de tahliye emri

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin en güneydeki eyalet olan Florida'nın kıyılarına 220 kilometre uzaklıktaki Dorian Kasırgası için doğu kıyısında önlemleri sürüyor.

ABD'nin doğu kıyısında kasırgadan etkilenmesi beklenen üç eyalet olan Florida, Güney Carolina ve Georgia'da ise sahil kesiminde oturanlar için tahliye çağrısı yapıldı. Bir milyon civarında kişinin etkilenmesi bekleniyor.

Florida Senatörü Rick Scott Twitter'de yaptığı paylaşımda Dorian Kasırgası'nın ilerleyen saatlerde Florida'ya ulaşacağını söyleyerek, vatandaşlardan hazırlıklarını tamamlamalarını istedi. Scott "Evinizi tekrar inşa edebiliriz, ancak hayatınızı edemeyiz" dedi.

En güçlü kasırgalardan biri

Rüzgar saatte 295 km'yi bulan Dorian Kasırgası, Atlantik Okyanusu'nda şu an kadar görülmüş en güçlü kasırgalardan biri. Dorian, 1998'deki Gilbert, 2005'teki Wilma ve 1935'teki İşçi Günü Kasırgaları kadar şiddetli olma özelliğini taşıyor. Atlantik Okyanusu'ndaki en güçlü kasırga 1980'deki Allen Kasırgası olmuştu. Rüzgar hızı saatte 306 kilometreyi bulan kasırga karaya ulaşmamıştı.

AFP/SSB, JD

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