Bahçeli'ye HDP eleştirisi: Samimiyetsizliğin devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM grup toplantısında AKP heyetinin anayasa değişikliği önerisiyle ilgili olarak HDP ile görüşmesi konusunda beklentilerin aksine"AK Parti heyetinin anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi de son derece doğal ve doğru bir adımdır" şeklinde yumuşak bir açıklama yaptı. Oysa Ankara kulislerinde Bahçeli'nin özellikle HDP'yi hedef alan sert açıklamalar yapacağı tahmin ediliyordu.

Bahçeli, konuşmasında "HDP'yle niye görüşülmüş? Biz buna ne diyecek, nasıl bir tepki gösterecekmişiz? AK Parti heyetinin CHP'yle kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamaları müflis bir tavırdır. Bizim gözümüzde CHP neyse HDP de odur" ifadeleri ile ana muhalefet partisi CHP'yi de eleştirdi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan Fotoğraf: Bayramic/DHA

"MHP ile aramızda gerginlik yok"

AKP cephesinde Bahçeli'nin yaptığı açıklama sürpriz olarak görülmedi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de gazetecilere yaptığı açıklamada, HDP'ye karşı duruşlarında bir farklılık olmadığını belirterek "MHP ile aramızda bir gerginlik de yok, tüm bu konuşulanları gülerek seyrettik. MHP bizim rakibimiz değil, refikimiz. Bahçeli'nin bugünkü açıklaması da o nedenle bizi şaşırtmadı, böyle bekliyorduk" ifadelerini kullandı. Turan, HDP ziyareti ile ilgili MHP grubuna bilgi verdiklerini de aktardı.

CHP'li Toprak: Samimiyetsizliğin devamı olarak görüyorum

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak da AKP'nin HDP ile görüşmesinde aykırı bir şey görmediklerini ifade etti. Herkesin birbiriyle konuşabilmesi gerektiğini kaydeden Toprak, ancak temel sorunların çözümü ile ilgili AKP'yi eleştirdi.

Toprak, hem AKP'nin HDP'yi ziyareti hem de Bahçeli'nin açıklamaları ile ilgili "20 sene bu ülkeyi yönetip, temel sorunlar konusunda çözüm üretmemiş samimiyetsiz bir partinin samimiyetsizliğinin devamı olarak görüyorum. Türkiye'nin temel meselelerini çözmeyeceksiniz, onun üstüne rant devşireceksiniz, seçime yaklaştıkça, seçimden seçime hatırlayacaksınız. Bu samimiyetsizlik" ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de "Herhalde bundan sonra HDP ile görüşen hiç kimseyi suçlayamayacaktır. Tutarlı olmak gerekir" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak Fotoğraf: DHA

İYİ Parti Meclis Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu da Anayasa değişikliği ile ilgili Meclis'te grubu bulunan partilerle görüşülmesinde bir sakınca görmediklerini ifade etti. Tatlıoğlu, "Tartışma Cumhur İttifakı ve AK Parti'ye ait bir tartışmadır. Onların kendi kabullerinden ve kendi konuşmalarıyla ilgili kendi içlerindeki tartışmadır. Onların meselesi olduğunu görüyoruz. Bu bizim dışımızda bir mesele" diye konuştu.

HDP'li Gergerlioğlu: Demek ki hamaset yapmak gerekmiyor

HDP yönetimi ise sessiz. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bizim ilkelerimiz belli. Biz demokratik işleyişi esas alan bir partiyiz. Bize gelen teklifi kurullarımızla tartışmadan görüş açıklamayız" sözleriyle Çarşamba günkü MYK toplantısına işaret etti.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Fotoğraf: Hilal Köylü

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

Bahçeli'nin bugüne kadar insan hakları sorunlarıyla ilgili hamasi bir dil kullandığını öne süren Gergerlioğlu, "Sayın Devlet Bahçeli bu sefer gürlemedi. Demek ki memleketin insan hakları sorunlarını çözmek için böyle hamaset yapmak, gürlemek, boş laflar etmek gerekmiyor" diye konuştu. İstişareyi doğal karşılama anlayışının devam etmesi gerektiğini kaydeden Gergerlioğlu, "Hamasetin hiçbir sorunu çözmeyeceğini düşünüyoruz. Bunu muhalefete de telkin ediyoruz. Muhalefetin de HDP'yle görüşen AK Parti'yi bu görüşmesini, kriminalize etme çabasının son derece yanlış olduğunu, bunların doğal görüşmeler olduğunu bilmeleri ve Kürt meselesinde imtihanları kaybetmemeleri gerektiğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret tartışmalara neden olmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü ve aile kurumu ile ilgili anayasa değişikliği teklifi çağrısının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AKP heyeti, Meclis'te grubu bulunan partileri ziyaret ederek değişiklik teklifi için destek istemişti. Bu kapsamda HDP grubuna yapılan ziyaret ise tartışmalara neden olmuştu. Kulislerde ziyaretin özellikle MHP tabanında rahatsızlık yarattığı öne sürülmüştü.