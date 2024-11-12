Bahçeli'nin gazeteci Hilal Köylü'ye çıkışı tepki topladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de partisinin grup toplantısı sonrasında sorduğu soru nedeniyle gazeteci Hilal Köylü'ye "mesleği bırak" şeklindeki sözlerine gazetecilik meslek örgütleri tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından, "Erdoğan'la aranızda çözüm sürecine ilişkin görüş ayrılığı var mı" sorusunu yönelten Serbesiyet Ankara Temsilcisi Hilal Köylü'ye "Basın mensubu kardeşlerim Türkiye'yi tahrik edici, yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçsin, geçemiyorsan mesleğini bırak" karşılığını verdi.

Bahçeli, daha önce de bir gazetecinin, MHP grup toplantısının ardından, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti ile ilgili sorusuna "Hadi işine bak" karşılığını vermişti.

"Meslektaşlarımız sorgulamaya devam edecek"

Bahçeli'nin gazeteci Hilal Köylü'ye yönelik çıkışına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren Çağdaş Gazeteciler Derneği, "Ne istediğinizi biliyoruz. Tüm mücadeleniz gazeteciler soru sormasın, gazeteciler sorgulamasın… Başaramayacaksınız, mücadelemiz sürecek. Meslektaşlarımız sorgulamaya devam edecek!" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) da MHP lideri Bahçeli'nin tavrını eleştirdi. Sosyal medya paylaşımında "MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, görevi gereği kendisine soru yönelten gazeteciye verdiği cevap, ne siyasetçi-gazeteci ilişkileri ne de asgari nezaket çerçevesinde kabul edilebilir değildir. Üstelik de demokratik parlamenter sistemin sembolü olan TBMM çatısı altında gazeteci azarlamak, Bahçeli'nin demokrasinin gerektirdiği hasletleri unuttuğunun göstergesidir" diyen TGS, gazetecilerin görevinin soru sormak olduğunu vurguladı: "Gazetecilerin görevi kamu yararını gözeterek merak etmek ve soru sormak, siyasetçilerin üzerine düşen de hoşlarına gitsin veya gitmesin bu sorulara anlamlı cevaplar vermektir. Gazeteci, siyasetçinin rakibi veya hiyerarşik bir ilişki kuracağı astı değildir."

"Gazeteciler rahatsız edebilecek soruları sorar"

Bahçeli'nin "tavrını kabul etmiyoruz" diyen DİSK Basın-İş de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MHP liderinin sözlerinin Köylü'nün şahsında "tüm gazetecilere yönelik" olduğunu vurguladı. DİSK Basın-İş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin meslektaşımız Hilal Köylü'ye yönelik sarf ettiği sözler Köylü'nün şahsında tüm gazetecilere yöneliktir. Mesleğimiz tam olarak budur. Gazeteciler, kişileri rahatsız edebilecek soruları kamu adına sorar ve cevap bekler. Mesleğimizin üstümüze görev olarak biçtiği bu sorumluluğu yapmaya ve siyasetçilerin hoşuna gitmeyebilecek soruları sormaya devam edeceğiz. Meslektaşımıza ve mesleğimize yönelik söylenen bu sözleri ve bu tavrı kabul etmiyoruz!

DW, ANKA/JD, TY

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