Bahçeli'nin Öcalan çağrısına ilk tepkiler

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan için "Şayet tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun" çağrısına siyasi partilerden ve demokratik kitle örgütlerinden farklı tepkiler geldi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Türkiye'nin geleceğinde teröre ve terörün karanlık gölgesine yer olmadığını herkesin idrak etmesini bekliyoruz" dedi.

Erdoğan, "Bu doğrultuda Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz" diye ekledi.

Erdoğan, "Siyaset kurumu, Meclis, sivil toplum, basın, akademi ve topyekûn millet olarak hep beraber terörün ve şiddettin olmadığı bir Türkiye'yi inşa edelim istiyoruz" ifadesini kullandı.

"Kürt sorununun çözüm yeri Meclis'tir"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Tecrit 44 aydır devam ediyor. Sayın Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için yıllardır mücadele ediyoruz. Tecrit kesinlikle kaldırılmalıdır. Fiziki olarak gelsin konuşsun diyoruz. Evet, bırakın tecrit kalksın. Sayın Öcalan çıksın, konuşsun. Ne konuştuğunu hep birlikte görelim. Vakit gerçirilmeden acil bir biçimde bu konuda adım atılmalıdır" dedi.

Kürt sorununun çözüm yolunun ve muhataplarının belli olduğunu belirten Hatimoğulları, "Ortadoğu'da ve Türkiye'de barışın muhatabı İmralı’da ağır tecrit altında bulunan Sayın Abdullah Öcalan'dır. Kürt sorununun çözüm yeri Meclis'tir. Parlamentoda ve siyasette mutattap DEM Parti'dir. Demokratik zeminde siyasi partiler, demokrasi güçlerinin tamamıdır.Toplumun bizatihi kendisidir" diye konuştu.

Hatimoğulları, grup toplantısı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise "Umut hakkı DEM Parti olarak bizim uzun zamandan beri ifade ettiğimiz, dillendirdiğimiz bir konu. Yine Avrupa Konseyinde önemli gündemlerden biri hâline gelmişti biliyorsunuz. Elbette umut hakkının uygulanması gerektiği fikrine biz de sahibiz ve bunun mücadelesini de veriyoruz" dedi.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili yaptığı çağrının ardından olağanüstü toplandı. MYK toplantısında MHP liderinin açıklamaları değerlendirilecek.

Özel: Kötü kokuyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında, "Görülüyor ki kapalı kapılar ardında birtakım müzakereler yürütülüyor, sözler alınıyor" dedi.

Bahçeli'nin Meclis'i "dışladığını" ifade eden Özel, "Bu iş Meclis'e bir aktör çağırmakla çözülmez. Bu iş çözülecekse bütün partilerin içinde olduğu, süreci yönettiği, bütün partilerin oturduğu, kendi çıkarlarını değil, 86 milyonun çıkarlarını öncelediği bir masada konuşulur. Bu iş konuşulacaksa STK'ları dışlayarak gazileri ikna etmeden, bütün seçmenlerin ‘Bunda bizim menfaatimiz var, doğrusunu yapıyorlar’ demeden, ‘Kurtuluş Savaşı'nı yöneten Meclis yanlış yapmaz’ diyen bir mutabakat üretilmeden atılacak tüm adımlar; Türkiye'nin sorununu değil, Recep Tayyip Erdoğan'ın sorununu çözmek için kurulmuş bir plan gibi kokuyor. Bu yüzden kötü kokuyor" dedi.

Özel, "Bana diyorlar ki 'Devlet Bey el yükseltiyor. Ne yapalım? Sen de yükselt.' El yükseltiyorum Devlet Bey. Ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Tam olarak kendilerini ait hissetmeyen bütün Kürtlere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi olmayı teklif ediyorum. Varsanız hep beraber bunu yapalım" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da X hesabından yaptığı açıklamada, "Bu ülkede huzurun ve barışın hakim olması en büyük dileğimizdir. Ama bunun yolu terörist başının Gazi Meclisimiz çatısı altında konuşturulması asla değildir. Millet de tarih de bunu affetmez" dedi.

BBP'den tepki

Cumhur İttifakı'na destek veren Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı çağrıya tepki gösterdi. BBP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Destici, "Uzlaşma, çözüm süreci, helalleşme bunları kimin adına yapacağız? Binlerce şehidimiz var. Şehitlerimizin ailelerine sorduk mu?" dedi.

AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu Üyesi Orhan Miroğlu ise X hesabından yaptığı açıklamada Bahçeli'ye destek verdi. Miroğlu, "Sayın Bahçeli'nin grupta yaptığı çağrıyı, Türkiye'ye ve kardeşliğe duyduğum inanç ve güvenin bir gereği olarak yürekten destekliyor ve bu tarihi adımı atmak suretiyle 1071'i ve sonrasını en güçlü biçimde hatırlatan Sayın Devlet Bahçeli'ye şükran ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

"Herkesin maskesini indireceğiz"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise Bahçeli'nin çağrısına tepki gösterdi. Partisinin yarınki grup toplantısına işaret eden Dervişoğlu, "Herkesin maskesini indireceğiz" dedi.

Dervişoğlu X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi; "Atatürk'ün kurduğu meclisin kürsüsünden, teröristbaşları ve yardakçıları değil, ancak ve ancak Mustafa Kemal’in mirasçıları konuşabilir. Ahlak ve vicdanını yitirmiş bu iktidar ve onun akıl ve izanını yitirmiş ortağı ile birlikte vatan toprağını gezmek için icazet bekleyen sözde ana muhalefeti artık bizim için yok hükmündedir. Gün; Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türk Milletini, Türk Vatanını ve Türk Bayrağını koruyup kollamak günüdür. Muhtaç olduğumuz kudretin kaynağı ise bellidir! Yarını bekleyin! Herkesin maskesini indireceğiz!..”

YRP: Meşru muhatap TBMM'deki DEM Partililer

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç düzenlediği basın toplantısında, "Mesaj versin istiyorlarsa, tecritten çıkarsınlar mesajını alsınlar. Bunun dışında terörist başının Gazi Meclisimizin herhangi bir kürsüsünde konuşması değil telaffuz, tahayyül bile edilemez" dedi.

Kılıç, "Meşru muhatap aranıyorsa minderden kaçmalarına gerek yok. Meşru muhatap TBMM'deki DEM Partililerdir. Onlar da zaten Meclis'tedir kürsü önlerindedir. Yapacakları açıklama için mikrofonu ellerinden alan, konuşmalarına mani olan kimse yok. Konuşsunlar, silah bırakma çağrısında bulunsunlar" diye ekledi.

Özdağ: Allah böyle siyaseti kahretsin

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz da Bahçeli'nin Öcalan çağrısına sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Özdağ, "Bahçeli, terörist başı Öcalan'ın TBMM'de DEM grubunda konuşmasını istedi. Allah böyle siyaseti kahretsin. Bir bebek katili terörist, İstiklal Harbi vermiş gazi TBMM'de DEM grubunda konuşacak. İnanır gibi değil" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ise "İki ortak, seçim meydanlarında birbirine ip atıyordu, şimdi Apo ile ip atlıyorlar. Önce idamdan kurtardı, şimdi cezaevinden çıkaracak. İpin ucunu tutan ne derse yapıyorlar. Bir ipi tutanın hesabı olur, bir de Türk Milletinin" ifadelerini kullandı.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz da "Devlet Bahçeli, tekeden süt bekliyor. Talimatı almış. Apo serbest kalsın diye kıvranıyor. Yazık. Öcalan için umut hakkı diyor. Gelsin TBMM'de konuşsun diyor. Sen hiç teröristin bir ülke parlamentosunda konuştuğunu gördün mü? Geçen belirttim. Tekrar edeyim. Bunu MHP'li kardeşlerimiz azletsin. Yoksa Apo, cumhurbaşkanı adayı da olabilir derse şaşmayın" dedi.

Barış Anneleri'nden "Savaşı sonlandırın" çağrısı

Barış Anneleri ise Bahçeli'nin açıklamalarına "Çözüm masası kurmak istiyorsanız öncelikle savaşınızı sonlandırın” yanıtını verdi.

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesinde, 15-18 Ekim tarihlerinde "Savaşa hayır barış hemen şimdi" sloganıyla "Barış çadırı" kurmak isteyen Barış Anneleri'ne asker ve polisler tarafından müdahale edilmişti. Darbedilen anneler, İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi'ne başvuru yaparak hukuki yardım talebinde bulunduktan sonra açıklama yaptı.

İHD Şube Başkanı Ercan Yılmaz, Barış Anneleri Meclisi'nin Kürt meselesinin çözümü için uzun yıllar mücadele ettiğini belirterek "Meclisin açılışıyla birlikte iktidar ve ortakları tarafından Kürt meselesinin çözümüne ilişkin bazı söylemler gelişti. Bizde buradan yıllardır dile getirilen konunun tekrar hatırlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Abdullah Öcalan'ın üzerinden tecridin kaldırılması gerekiyor" dedi.

Barış Annesi Havva Kıran ise "Sayın Öcalan'ın meclise gelmesini isteyip, annelerin ‘Tecrit kaldırılsın’ demesine tahammül edemiyorsanız bu çelişkidir. Müzakere yapmak istiyorsanız ve çözüm masası kurmak istiyorsanız öncelikle savaşınızı sonlandırın” diye belirtti.

DW/KA,CÖ