Bahçeli'den seçim tarihi açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim tarihine ilişkin olarak, "Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim" dedi. AKP Sözcüsü Çelik de dün seçim tarihinin erkene çekilebileceğini açıklamıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada seçim tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçim tarihiyle ilgili tartışmaların bir an evvel son bulması gerektiğini belirten Bahçeli, MHP'nin cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimine hazır olduğunu ifade etti. Bahçeli, "Cumhurbaşkanımız seçimlerin yenilenmesine karar verdiği anda, 60 günlük süre de işlemeye başlayacaktır. Muhalefet partileri şayet seçimlerden umut kesmemişlerse, ipe un sermeyi bir kenara bırakma düşüncesine sabitlenmemişlerse TBMM'de de makul bir tarihin uzlaşmayla belirlenmesi önünde hiçbir engel kalmayacaktır" dedi.

MHP lideri, "Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim. Sözü ve kararı hep birlikte aziz milletimizin kutlu iradesine tevdi edelim" diye konuştu.

AKP Sözcüsü Çelik: Biraz geri çekebiliriz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de, AKP Genel Merkezi'nde dün yapılan MYK toplantısı sırasında güncel konulara dair açıklamalarda bulunmuş ve gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Çelik seçim tarihiyle ilgili bir soru üzerine, "Seçim takvimi meselesiyle ilgili biz bunu somutlaştırdığımız zaman, 'tarih şudur' dediğimiz zaman söyleyeceğiz. Ama size bir şifre verdim; 'Biraz geri çekebiliriz. Ama bu çok geri çekme, erken seçim anlamına gelmeyecek'. Bunun tam olarak tarihini somutlaştırdığımız zaman sizinle paylaşırım ama çok kısa süre olarak bir güncelleme söz konusu olacak" diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, 2023 seçim tarihinin biraz öne çekilebileceğini duyurmuştu. Seçim tarihinde değişiklik yapılmadığı takdirde, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin Haziran ayında yapılması öngörülüyor.

DW, DHA /HT,JD