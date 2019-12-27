 Bahçeli′den Libya tezkeresine destek | TÜRKİYE | DW | 28.12.2019

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TÜRKİYE

Bahçeli'den Libya tezkeresine destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM’nin olağanüstü toplanarak Libya tezkeresini görüşmesine destek verdiğini açıkladı.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama yaparak, partisinin 2 Ocak 2020'de meclisin olağanüstü toplanmasına ve Libya tezkeresinin görüşülmesine destek verdiğini açıkladı.

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Libya'daki Trablus hükümeti yetkilisi Türkiye'den resmi olarak asker talebinde bulunduklarını açıklarken, uzmanlar Ankara'nın ve Libya toprağındaki Türk askerinin karşılaşabileceği riskleri değerlendirdi. (27.12.2019)

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, savaşın şiddetlenmesi halinde Türkiye'den askeri destek isteyebileceğini açıkladı. Rusya'dan ise "üçüncü ülkelerin müdahalesinin çözüme katkı sağlamayacağı" açıklaması geldi. (26.12.2019)

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin "bir davet olduğuna göre icabet ederiz" diyen Erdoğan, Ocak ayında Meclis açılınca asker gönderme tezkeresinin Meclis'e sunulacağını ifade etti. (26.12.2019)

Açıklamada "Milliyetçi Hareket Partisi, 2 Ocak 2020 Perşembe günü TBMM'nin olağanüstü toplanmasına ve Libya Tezkeresi'nin görüşülmesine destek vermektedir. Bu çerçevede sözü edilen tezkereye 49 milletvekilimizle olumlu oy kullanacağımızı da herkesin bilmesinde yarar vardır" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen perşembe günü Libya'da Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne "her türlü desteği verdiklerini ve vereceklerini", davet olduğu takdirde de Libya'ya asker gönderilebileceğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'ya asker gönderme tezkeresiyle ilgili olarak da "Meclis açılır açılmaz ilk iş, asker gönderme tezkeresini Meclis'e sunacağız" demişti. "Ocak ayının 8'inde, 9'unda meclisimizden bunu da geçireceğiz ve böylece davete icabet edeceğiz" diyen Erdoğan, "Meclisin onaylaması ile Libya'daki meşru yönetime çok daha etkin bir destek" verebileceklerini belirtmişti.

DW / BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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