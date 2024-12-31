Bahçeli'den İmralı açıklaması: Eyleme geçilsin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yıl nedeniyle yayınladığı mesajında Cumartesi günü İmralı'da DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ile PKK lideri Abdullah Öcalan arasında gerçekleşen görüşmeye dair değerlendirmede bulundu.

"Görüşme ve bu görüşmenin genel hatlarıyla medyaya yansıyan bazı bölümleri demokrasiyi, Türk-Kürt kardeşliğine bağlanan umutları nispeten takviye etmekle kalmamış hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur" diyen Bahçeli "eyleme geçilsin" dedi.

Bahçeli, "Sırayı sözden eylem safhasına geçiş almalı, nihayetinde müspet ve müşahhas sonuçların kademe kademe sahnelenmesi gecikmeksizin ifa ve ilan edilmelidir" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan geçen Cumartesi günü İmralı'ya giderek PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişlerdi.

O görüşme sonrası yapılan ilk açıklamada Öcalan'ın, "Sayın (MHP lideri Devlet) Bahçeli'nin ve Sayın (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim ... gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" dediği aktarılmıştı.

Ertesi gün yapılan ikinci açıklamada ise "Sürecin hassasiyeti nedeniyle, belli bir olgunluğa ulaşana kadar basına bilgilendirme yapamayacağız. Bu karar bir şeyleri saklamak anlamına gelmiyor; aksine yürüteceğimiz görüşmelere saygının bir gereği" denilerek, "Ancak tek bir cümle kurmak gerekirse, önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Yeni senede heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız" ifadeleri kullanılmıştı.

Bahçeli'den "süreç" itirazı: Yeni çözüm veya açılım süreci yoktur

Bahçeli partisinin internet sitesinde yayınlanan yeni yıl mesajında, DEM heyetinin açıklamasındaki "süreç" ifadesine ise itiraz etti:

"Manasız kuşkulara, maksatlı kurcalamalara ve mesnetsiz kuruntulara yer yoktur. Ortada yeni bir çözüm veya açılım diye bir süreç hiç yoktur. Olan ve olması gereken milli beka ve gelecek adına muhataplarının aktif, önşartsız, hesapsız, hilesiz, güven veren ve hasbi şekilde devreye girmesidir. Oyalanacak ve israf edilecek vakit kalmamıştır. Türkiye için kader ve karar anı gelmiştir."

MHP Genel Başkanı Suriye'deki gelişmelere dair de değerlendirmede bulundu, YPG'nin bölgede varlığını sürdüremeyeceğini söyledi.

Bahçeli, "Yeni şartlarda, dönüşen konjonktürde, değişen güç dengelerinde, oyun kurucu Türkiye'nin karşısında PKK/YPG terör örgütünün Irak'ın kuzeyiyle birlikte Fırat'ın batısı veya doğusunda tutunması hayaldir ve tasfiyesi kaçınılmazdır" dedi.

Bahçeli sözlerini "Silahlar ya gömülecek ya da silah tutanlar gömülecektir" diye sürdürdü.

YPG, ABD'nin Suriye'de IŞİD'le mücadele partneri olarak seçtiği Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) omurgasını oluşturuyor. Türkiye YPG'yi PKK'nın Suriye kolu olarak görüyor, terör örgütü sayıyor.

DW / MUK,TY

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?