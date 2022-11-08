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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet BahçeliFotoğraf: picture-alliance/AA/E. Sansar
PolitikaTürkiye

Bahçeli'den HDP ziyareti yorumu: Son derece doğal ve doğru

36 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'nin anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla HDP'yi ziyaret etmesinin "son derece doğal ve doğru" bir adım olduğunu söyledi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP heyetinin anayasa değişikliği önerisiyle ilgili olarak HDP ile görüşmesi konusunda partisinin meclis grup toplantısında açıklamalarda bulundu. 

Bahçeli "AK Parti heyetinin anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla Meclis’te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi de son derece doğal ve doğru bir adımdır" dedi.

"HDP’yle niye görüşülmüş? Biz buna ne diyecek, nasıl bir tepki gösterecekmişiz? Günlerdir cevabı aranan marazi sorular bunlardır" diyen Bahçeli şöyle devam etti: "HDP’ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum bile duymuyorum. AK Parti heyetinin CHP’yle kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP’yi dillerine dolamaları müflis ve müfsit bir tavırdır. Zira bizim gözümüzde HDP neyse, CHP de odur ve aynısıdır. Biz kiminle görüşüldüğüne değil, makul ve demokratik çözümün nasıl olacağına bakıyoruz. Zarfla değil mazrufla ilgileniyoruz. Kabuğa değil öze odaklanıyoruz."

"Milli emanetlere leke sürdürülmeyecektir"

Bahçeli konuşmasının başında da Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye tarihindeki önemine geniş yer ayırdı. "Gazi Mustafa Kemal hem Türk Tarihinin, hem Türk milletinin, hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin asal paydası, asıl payesi, ortak kıymetidir" diyen Bahçeli "Kim ne söylerse söylesin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e çok şey borçluyuz. Hepsinden ve her şeyden önce vatan ve varlık borcumuz tartışmasızdır" ifadelerini kullandı. Bahçeli "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetleri Milliyetçi Hareket Partisi’nde ve Cumhur İttifakı’ndadır, bu milli emanetlere de asla leke sürdürülmeyecektir" dedi.

Eski AKP Grup Başkanvekili Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'nda düzenlenen konferansta, "Bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" ifadelerini kullanmıştı. 

Bahçeli bu sözleri eleştirerek "Cumhuriyet’in Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesindedir. Önyargıların hükmüyle, ideolojik katılıklarla Cumhuriyet’in anlaşılması ve anlatılması mümkün değildir" demişti. Bu açıklama sonrasında Mahir Ünal, AKP Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmişti. Kamuoyunda Ünal'ın Bahçeli'nin talebi sonucunda görevinden istifa etmek zorunda kaldığı ileri sürülmüştü.
DW / EC, AI

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