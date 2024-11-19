Bahçeli'den Cumhur İttifakı'nda "ayrılık yok" mesajı

"Cumhur İttifakı'nda ayrılık yok" mesajı veren Bahçeli, Kürtlere yeniden birlik ve beraberlik çağrısı yaptı ve "PKK Kürtleri temsil edemez. Bir adım ileri gitmek için yola çıkanları engellemeye çalışanlar vardır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı ile ilgili Cumhur İttifakı içinde görüş ayrılığı bulunmadığı mesajı verirken, Türkiye'deki Kürt vatandaşlara yeniden "birlik ve beraberlik" çağrısı yaptı.

Bahçeli'nin İmralı'daki Öcalan'a 22 Ekim'de yaptığı örgütü lağvetme ve DEM Parti'nin TBMM'deki grubunda konuşma çağrısı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bahçeli'nin çağrısını "tarihi bir fırsat penceresi" olarak nitelendirmesi bazı kesimlerde yeni bir çözüm süreci beklentileri doğurmuştu. Ancak ardından gelen kayyum atamaları Cumhur İttifakı'nda bu konuda görüş ayrılığı olup olmadığı sorularına yol açmıştı.

AKP içinden ancak şu anda çok aktif görevde olmayan bazı isimler ile bazı muhalefet üyeleri Erdoğan'ın Bahçeli'nin Öcalan çıkışından habersiz olduğunu da iddia etmişti.

Bu tartışmalar ve soru işaretlerinin ardından Erdoğan ile Bahçeli geçen hafta 14 Kasım'da bir araya gelmiş ve hükümete yakın medya organlarında Erdoğan'ın partisinin MYK toplantısında "Cumhur İttifakı'nda tam mutabakat olduğunu" aktardığı yazılmıştı.

Bahçeli: Cumhur İttifakı'ndan geri adım yok

Bu trafiğin ardından Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında vereceği mesajlar önem taşıyordu.

Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı olup olmadığını günlerdir yazıp çizenler bulunduğunu" söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızdaki derin ve karşılıksız bağı; ahlaki, samimi ve dostane diyaloğu sorgulamak ve sulandırmak gayesiyle maske üstüne maske takan, kılıktan kılığa giren köşe başı fitnebazları iyice azıtmaktadır. Cumhur İttifakı, malum kötü niyet ve kötürüm tıynet sahiplerinin anlayıp da itiraf edemeyeceği kadar vatan ve millet sevdasıyla hemhal olmuştur."

Cumhur İttifakı için "Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin özü, Türk ve Türkiye Yüzyılının yegâne müdafisi" gibi nitelemeler kullanan Bahçeli, İttifak'tan geri adım olmayacağı ile ilgili şöyle konuştu:

"Yedi düvel topuyla tüfeğiyle, nefretiyle, nifakıyla, şirkiyle, şiddetiyle üzerimize gelse bile ilke ve irademizden milim taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Başkaları gibi soluğumuz kısa ve kesik değildir. Başkaları gibi irademiz hacizli, siyasetimiz rehin altında hiç değildir. Bizi meşgul edip Türkiye üzerinde oyun kuracağını zanneden, siyaseti sokak dedikodusuna çeviren, ittifakımıza çamur atmaya kalkışan ahmaklara, asalaklara, arsızlara en küçük geri adımımız söz konusu olursa diyorum ki, gök girsin kızıl çıksın."

Bahçeli, son günlerde tartışmaların odağında yer alan bazı açıklamalarına Erdoğan'ın haberinin olup olmadığını araştıran, aralarında bir anlaşmazlık çıkıp çıkmadığını yorumlayanlara yönelik de şu ifadeleri kulandı:

"Mevzubahis vatan, bayrak, millet ve devlet-i ebed müddetse Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile şahsım arasında hiçbir ayrılığın ve ayrışmanın söz konusu dahi olmayacağını mühürlü kalplere, duymayan kulaklara, görmeyen gözlere hatırlatmak dava ve vicdan görevimdir. Öküz altında buzağı arayacaklarına gitsinler kendilerine münasip kapak arasınlar, sanıyorum onlar için daha yararlı olacak, bu sözüm de alayına kapak olacaktır."

Bu arada Bahçeli'nin Ekim başında DEM Partililerle el sıkışarak başlattığı ve adı konulmayan bu süreçte Cumhur İttifakı'nın oy kaybetmekte olduğuna ilişkin işaretler bulunuyor.

PİAR Araştırma şirketinin 10-15 Kasım'da gerçekleştirdiği Türkiye siyasi gündem araştırmasında pek çok anket şirketinin saptadığı şekilde siyasetten uzak duran ya da kararsız olan seçmen kitlesinin oranı yüzde 24'ü aştı. Aynı araştırmaya göre Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası MHP 1,5 puan, AKP ise 2 puan oy kaybına uğrarken, CHP birinci parti olmayı sürdürüyor.

MHP ise "Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye Toplantıları" kapsamında Anadolu'daki toplam 45 ili dolaşarak Bahçeli'nin son çıkışı ile ilgili de olmak üzere halkla doğrudan iletişim kurmayı hedefliyor.

Kürtlere yeniden birlik çağrısı

Bahçeli konuşmasında bir yandan Cumhur İttifakı'nda ayrılık yok mesajı verirken, diğer yandan konuşmasının son bölümünde Kürtlere yeniden çağrı yaptı.

"Doğudan batıya, kuzeyden güneye her insanımızı kucaklayacağız. Her değerimizi bağrımıza basacağız" diyen Bahçeli, "Herkes eşittir Türkiye demeye azimle devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Bahçeli, "Buradan bütün Kürt kardeşlerime sesleniyorum" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"PKK Kürtleri temsil edemez. Şimdi açıkça görüldü ki; bir adım ileri gitmek için yola çıkanları engellemeye çalışanlar vardır. Dün terörist başının yoldaşı olanlar, şimdi Amerika'nın uşağı olmuşlar. Biden'ın üvey evlatlarına, Türk milletinin asil evlatlarını kurban edemeyiz. Buna hakkımız yok. Gelin bir olalım, beraber olalım, hep beraber Türkiye olalım."

Bahçeli'nin Öcalan'a yaptığı çağrının ardından PKK'nın tutumunun ne olacağı ve Öcalan'ı dinleyip dinlemeyeceği tartışılmış ve hükümete yakın gazetelerde örgütün Öcalan'ın emirlerine uymadığına yönelik yorumlar yayınlanmıştı.

Öte yandan konuşmasında "terörle mücadeleye devam" mesajı da veren Bahçeli, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin kaybedecek bir saniyesi bile yoktur. Türk ve Türkiye Yüzyılında terörün kökü kazınacaktır. Bunun için kefen giyeceksek ona da baş göz üstüne deriz… Türkiye artık feleğin çemberini kırmalıdır. Türkiye'nin yelkenlerini şişiren rüzgar kesilmesin istiyorum. Kamburlarımızdan kurtulalım diyorum."

Bahçeli, daha önce de pek çok kez dile getirdiği "koltukta gözü olmama" iddiasını tekrarlayarak, "Makamda gözümüz yoktur. Koltuğa merakımız yoktur. Yeter ki Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti sonsuza kadar yaşasın dursun. Yeter ki haine, teröriste, Türkiye düşmanlarına karşı bir olalım, beraberce direnelim" diye konuştu.

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?