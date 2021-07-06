Bahçeli'den AYM'ye eleştiri, Soylu'ya destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) eski HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verdiği hak ihlali kararını eleştirdi. "Hainin hakkının olmayacağını" söyleyen Bahçeli, "AYM bölücüler için hak ihlali derken devletimizin, milletimizin tarihi çıkarlarını gasp ettiğinin farkına ne zaman varmayı planlıyor? Ne zamandır hainin hakkı oluyormuş. Oluyorsa kahramanların hakkını ne yapacağız?" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katıldığı bir televizyon programında, "HDP kurumsalını şeytanlaştırdı AK Parti ve ortağı. HDP de onu işlevsiz kılabilecek tutum alamadı" şeklindeki açıklamasına da değinen Bahçeli, "Bu bayan HDP'nin zaten şeytan olduğunu bilmiyor mu? Şeytana açık ya da gizli destek çıkmak, bir defa ayan beyan günahkarlıktır" ifadelerini kullandı.

Akşener'in aynı televizyon programında, "Toptan herkes terörist oldu, nankör oldu. HDP'nin görevi şeytanlaştırmak meselesini kırmaktı" şeklindeki açıklamalarından dolayı Kürtler'den özür dilemesi gerektiğini dile getiren MHP lideri, "Kürt'ten terörist olmaz! Kürt'e terörist denmez. Terörist PKK'dır, FETÖ'dür, DEAŞ'tır, DHKP-C'dir. Kürt kökenli kardeşlerimin terörle hiçbir bağlantısı yoktur, var diyen varsa vatan hainidir" dedi.

"Kim demiş Soylu yalnız diye"

Sedat Peker'in yayınladığı videolar ve paylaştığı Twitter mesajlarıyla hedef aldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da sahip çıkan Bahçeli, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya yapılan siyasi linç girişimleri kaygıyla izlediğimizi, asla ve asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyorum. Soylu'ya itibar suikastını kabul etmiyoruz. Kim demiş Sayın Soylu yalnız diye! Gece demeden gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert bir devlet adamıdır.”

"Dokunulmazlık fezlekelerine tam kadro onay"

Bahçeli konuşmasında milletvekili dokunulmazlıklarına ilişkin fezlekelere de değindi. Geçen hafta 21 milletvekilini kapsamına alan fezlekelerin TBMM'ye intikal ettiğini belirten Bahçeli, "Karma Komisyon'da dokunulmazlıklarının kaldırılması görüşmesi mümkün olursa, MHP milletvekilleri evet diyecektir. Genel Kurul'da dokunulmazlıkların kaldırılması tezkeresine MHP tam kadro olur verecektir. Tavrımız bellidir, zulme ortak olamayız" diye konuştu.

27'nci yasama döneminde Karma Komisyona ulaşan dokunulmazlık fezlekelerinin sayısının bin 429 olduğunu ifade eden Bahçeli, HDP'li milletvekillerine yönelik olanların ise bini geçtiğini kaydederek "Teröre yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen, PKK'nın tasması boğazlarına geçen HDP'li vekillerin fezlekelerinin görüşülmesi niye gecikmektedir? Bu kapsamda TBMM Başkanı'nı göreve davet ediyorum" dedi.

DW/TY,HS

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