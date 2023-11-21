Bahçeli'den 50+1 için "orta yol" mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki 50+1 şartının kaldırılmasından yana olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamasıyla ilgili ilk kez değerlendirmede bulundu.

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Bahçeli, Erdoğan'ın açıklamasını "siyasetin, kurulan ittifaklarının parçalı yapısına bakıldığında tutarlı ve anlamlı" bulduğunu belirtti.

Erdoğan, Almanya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi hâlinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez" demişti. Erdoğan, "Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa... Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar? Ama oy sayısı itibarıyla 'En fazla oyu alan aday seçilir' denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır" ifadelerini kullanmıştı.

MHP lideri Bahçeli, grup toplantısındaki konuşmasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bahse konu açıklamasını çarpıtıp Cumhur İttifakı etrafında tezvirat ve tefrika imal eden fırsat düşkünü meczuplara da prim vermeyiz, itibar etmeyiz, bunları adam yerine bile koymayız" dedi. Bahçeli, "Bazı zekâ ve vicdan özürlülerin, 'Erdoğan, Bahçeli'yi sırtından atacak mı?' diye yazı kaleme almaları, AK Parti ile MHP arasında sorun olduğundan bahsetmeleri, fitne tezgahı açmaları alçak bir teşebbüs, namert bir telaffuzdur" diye konuştu.

"Orta yol"

MHP'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi konusundaki görüşlerinin değişmediğini, ancak AKP ile uzlaşarak bir "orta yol" bulabileceklerinin sinyalini veren Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak, dün ne demişsek bugün aynı çizgide, aynı düşüncede, aynı görüşteyiz. Ancak Cumhur İttifakı olarak konuşup tartışarak orta yolun, makul çözümün, yeni sistemin doğasını zedelemeyecek tamirat ve onarımın karşılıklı anlayış ve uzlaşmayla yapılacağının inancına ve iradesine de sahibiz" ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelip geçici bir heves değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi işi bitince buruşturulup bir köşeye atılacak tek kullanımlık konjoktürel reçete hiç değildir" açıklamasında bulunan Bahçeli, "Elbette Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin aksayan, tekleyen ve arıza sinyali veren yönleri varsa mutabakatla ele alınıp düzeltilmelidir. Bu da son derece doğal ve doğru bir seçenektir. Ancak her yönetim sisteminin bir özü, hukuki ve ahlaki meşruiyetini sağlayan demokratik bir özelliği vardır ve bunun tartışılması da öngörülemez sorun ve sıkıntılara yol açma riski taşımaktadır" diye ekledi.

Erdoğan'la diyaloğunun "hasbi, harbi, haysiyetli, hakseverlik üzerine, saygı ve sevgi temelli" olduğunu ve aralarına hiç kimsenin giremeyeceğini belirten Bahçeli, "Sanıyorum herkes mesajı aldı ve anladı. Ne diyeceğimi merak edip karmaşa ve kavga bekleyenler, külahı kafalarına ters giyerek arkalarına bakmadan nifak mevzilerine tekrar geri dönmek zorunda kaldı. Bu bedhahlara, bu gafillere diyorum ki buradan size ekmek çıkmaz. Dedikodu çarkınız bize sökmez" ifadelerini kullandı.

DW/CÖ,HS

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