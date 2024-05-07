Bahçeli'den Özel ile görüşme öncesi sert mesajlar

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen CHP lideri Özgür Özel, bugün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme, iki parti lideri arasında 7 yıl sonra gerçekleştirilen ilk görüşme olma özelliğini taşıyor.

Bir saatten az süren görüşme sonrasında gazetecilere açıklama yapılmadı.

Özel'in ziyareti öncesi partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen iş insanı ve insan hakları aktivisti Osman Kavala üzerinden sert mesajlar vermişti.

2017'den bu yana cezaevinde bulunan Kavala'nın yeniden yargılanmasına yönelik talepleri sert biçimde eleştiren Bahçeli, "Gezi Parkı Davası'nda hüküm alan Osman Kavala'nın yeniden yargılanması ya da serbest bırakılması konusunda kamçılanan sipariş bir süreç devamlı suretle ilerletilmektedir" ifadelerini kullandı. Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını ve diğer sanıkların da 18'er yıl ceza aldığını vurgulayan MHP lideri, "Bu kararı veren bağımsız ve tarafsız Türk yargısıdır" vurgusu yaptı.

Bahçeli, konuşmasında "bir davada sanıkların, tanıkların veya mağdurların lehlerine veya aleyhlerine olacak şekilde yargı yetkisi kullananlara baskı yapmak ve talimat vermenin suç olduğunu" vurguladı.

MHP lideri Bahçeli ile CHP lideri Özel Fotoğraf: CHP

Bahçeli, Gezi davasını kaleme alan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'yi de isim vermeden sert biçimde eleştirdi. "'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamayan bir Türkiye, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan bir Türkiye, Avrupa Konseyi tarafından yaptırım tehdidi ile karşı karşıya olan bir Türkiye, peki bu kime yarar?' sorularıyla "gündem tayin edilmeye çalışıldığını" savunan Bahçeli, "Ne yapalım, boyun mu eğelim? Yarı sömürge bir ülke olmaya tamam mı diyelim? Avrupa istedi diye adalet ve hukuk şerefini iki paralık mı edelim?" diye konuştu.

Bahçeli, "Emin olunuz bunları kaleme alan şahıs, doğrudan doğruya 'Osman Kavala serbest bırakılmalıdır' dese en azından daha tutarlı ve omurgalı bir açıklama yapmış olurdu" ifadelerini kullandı.

Sinan Ateş iddianamesi: Yargılama süreci derhal başlamalı

MHP lideri, Sinan Ateş suikastına ilişkin iddianamenin hazırlanmasına da değindi. "MHP'yi ve Ülkü Ocaklarını bir cinayetle anma teşebbüslerinin saldırganlık olduğunu" savunan Bahçeli, parti olarak beklentilerinin iddianameyle ilgili yargılama sürecinin derhal başlatılması olduğunu söyledi. "Kimin elinde hangi belge ve bilgi varsa mahkemeye sunmalıdır" diyen Bahçeli, şahit olarak dinlenmek isteyenlere de mahkeme kapısının açılması gerektiğini vurguladı. MHP lideri, "Bakalım hukuki süreç Ankara’da mı bitecek, yoksa Pensilvanya’ya mı dayanacak" ifadelerini kullandı.

DW/SÖ,BK

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