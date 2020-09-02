 Bahçeli TTB kapatılsın çağrısı yaptı | TÜRKİYE | DW | 17.09.2020

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TÜRKİYE

Bahçeli TTB kapatılsın çağrısı yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Tabipleri Birliği’nin kapatılmasını ve yöneticilerine adli işlem yapılmasını istedi. Bahçeli’nin çağrısına sosyal medyada tepki gösterildi.

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Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) COVID-19 salgınına dair duyarlılığın ve tedbirlerin arttırılması için 14-18 Eylül 2020 tarihlerini  "Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz Haftası" ilan etmesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den TTB kapatılsın çağrısı geldi.

Konu ile ilgili Twitter aracılığıyla mesaj yayınlayan Bahçeli, "Çağrım şudur: Türk Tabipler Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır" ifadelerini kullandı. 


Bahçeli mesajında, Türk Tabipleri Birliği ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Türk Tabipler Birliği isimli ihanet oluşumu sözde artan vakalara, hayatını kaybeden insanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza dikkat çekmek maksadıyla tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takacakmış. Bu teşebbüs zehirli ve zillet bir komplodur.”

TTB'nin çağrısı üzerine, tabip odaları bulundukları illerde siyah kurdele takma, yürüyüş ve saygı duruşu gibi eylemler gerçekleştiriyor. “Yönetemiyorsunuz! Ölüyor, Tükeniyoruz!” yazılı döviz ve pankartların taşındığı eylemlerde yapılan açıklamalarda, COVID-19 salgın sürecinin bilimsel yöntem, şeffaf veri ve ilgili tüm kesimlerin katılımı ile etkin ve koordineli bir anlayışla yönetilmesi gerektiği vurgulanıyor.

"Korona kadar tehlikeli"

Bahçeli şöyle devam etti: "Türk Tabipler Birliği Korona kadar tehlikelidir, tehdit saçmaktadır. Üstelik, hükümete yönelik 'Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz' eylemi haince bir tertiptir. Çağrım şudur: Türk Tabipler Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır.”  

Türk Tabipleri Birliği Bahçeli'nin açıklaması sonrası şu paylaşımı yaptı.

Sosyal medya kullanıcıları Bahçeli’nin çağrısına #iyikiTTBvar etiketi ileetiketi ile tepki gösterdi.

Tabip odalarından destek paylaşımları yapıldı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi de TTB'nin yanındayız paylaşımı yaptı.

Eğitim Sen de TTB'ye destek verdi.

İktisatçı ve eski milletvekili Nesrin Nas da TTB'ye destek paylaşımında bulundu.

Gazeteci Emre Kongar paylaşımında TTB'ye destek verdi.

DW/SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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