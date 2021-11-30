Bahçeli: Temel ihtiyaçların fiyatında indirime gidilmeli

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim talebine ilişkin açıklamada bulundu. Bahçeli "Erken seçim yoktur, hemen seçim yoktur, şimdi seçim yoktur, derhal seçim yoktur, bu tavizsiz karar ve irade beyanına sevsen de sevmesen de alışman, bununla da kalmayıp riayet etmen tavsiyemdir" dedi.

"Zillet ittifakını uyarıyorum, sokaklarda gelecek aramayın" diyen Bahçeli "Türkiye sokakta bulunmadı, sokakta kurulmadı, size de inşallah bırakılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli "Geliyor gelmekte olan diyorlar' ya, biz de gidiyor gitmekte olanlar diyeceğiz. Sonra da gelmeden gittiklerini göreceğiz" dedi.

"Ekonomide yeni bir hikayeye ihtiyaç var"

"Ekonomide yeni bir hikayeye, milli ve manevi değerlerimizle temerküz etmiş yepyeni bir zihniyet devrimine ertelenemez ihtiyacın olduğunu görmeliyiz" diyen Bahçeli "Hem büyümeyi, hem gelişmeyi, hem de kalkınmayı sağlamak zorundayız" ifadelerini kullandı. Bahçeli sözlerine "Kronik ve konjonktürel hastalıkları kalıcı olarak tedavi etmeliyiz. Türkiye ekonomisinin yapısal zaafları vardır ve bellidir. Ancak hiçbiri çözümsüz görülmemelidir" diye devam etti.

"İnsanımızın omuzuna çöken ağırlığın, yüklendiği külfetin samimiyetle farkındayız. Ve onları anlıyoruz" diyen MHP lideri "Fakat ekonomik dengelenme ve normalleşmenin günbegün hayata geçtiğinin de görülmesini diliyoruz" diye konuştu.

"Temel ihtiyaçların fiyatında indirime gidilsin"

"Temelsiz fiyat artışlarının frenlenmesi, hayat pahalılığının düşürülmesi hususunda herkesin yapacağı fedakarlıklar vardır ve olmalıdır. Bilhassa enflasyonla mücadelede gönül birliğini hayata geçirmeliyiz" diyen Bahçeli "Mal ve hizmet üreten, satan, pazarlayan firmalarımızın, şirketlerimizin, kurumlarımızın toplumsal rahatlama adına, temel ihtiyaçların fiyatlarında yüzde 2 ile 5 arasında indirime gitmeleri milli birlik ve dayanışmamızın manevi harcıdır" dedi.

"Mansur Bey dikkat etsin, arkasında ülkücü nefes vardır"

Devlet Bahçeli grup toplantısı sonrasında da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bahçeli Alparslan Türkeş Vakfı'nın MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğum günü nedeniyle düzenlediği etkinliğe saldırıya dair açıklama yaptı. Bahçeli "(Etkinliğin) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in (Yavaş) elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey Yavaş dikkat etsin, artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır. Her gün de takip edeceğiz. Hadi bakalım" dedi.

DHA'nın haberine göre geçen hafta Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma etkinliğine yaklaşık 50 kişilik bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıyı düzenleyen grubun Ülkü Ocakları üyesi olduğu iddia ediliyor.

Alparslan Türkeş Vakfı'nın kurucusu ve Türkeş'in eşi Seval Türkeş Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan'a yaptığı açıklamada saldırıya ilişkin "MHP'nin direkt sorumluluğunu görüyorum. Eğer sorumluluğu yoksa, Sayın Bahçeli'nin Ankara İl Başkanı'nı görevden alması gerekiyordu" dedi.

Seval Türkeş, "Sayın Bahçeli, Türkeş'in ölümünden itibaren şahsıma ve evimize savaş açtı. Benim kendisine bir saygısızlığım olmadı ama o beni sürekli engelledi. Yıllardır bu baskının altındayız" diye konuştu.

DW / EC, BÖ

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