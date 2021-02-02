 Bahçeli: Türkiye′nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır | TÜRKİYE | DW | 02.02.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Bahçeli: Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çıkışına destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bunun "cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kökleşmesi için" gerekli olduğunu söyledi.

Türkei - Devlet Bahceli

AKP ile birlikte Cumhur İttifakı'nı oluşturan Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa konusundaki açıklamalarına destek verdi. Bahçeli, "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi yeni bir anayasa yazımı konusunda Cumhur İttifakı'nın birleştirici ve kucaklayıcı şuuruyla hareket edecek, üstüne düşen demokratik görevleri çekinmeden yerine getirecektir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne vurgu

Yazılı bir açıklama yapan Devlet Bahçeli, açıklamasında 2017 yılında yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne atıfta bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde "yeni yönetim hayatının güçlendiğini ve kuvvetler ayrımı arasındaki çizgilerin netleştiğini" ifade eden Bahçeli, "Elbette yeni sisteme müzahir ve müstahak bir anayasanın yazılması mecburiyet olmasının yanı sıra demokratik bir mükellefiyettir. Anayasası eski sisteme göre hazırlanmış, yönetim sistemi yeni esaslara göre reforma bağlanmış bir ülkenin siyasi ve hukuki çelişkilerden kurtulmasının başkaca bir seçeneği yoktur" ifadelerini kullandı.

Bahçeli açıklamasında, "Parlamenter sistemin tozu ve tortularıyla Türkiye'nin ufkunun perdelenmesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni en azından zaafa uğratma riski taşımaktadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kökleşmesi, serpilmesi, taban tutması, devlet ve millet hayatına nüfuz eden kilitlerin açılması bu sayede mümkün olacaktır" sözlerine yer verdi.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir... Önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz" demişti. Erdoğan, "Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

DW/BÖ,HS

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Nedir?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetilen Türkiye'de muhalefet partileri güçlendirilmiş parlamenter sistem için çalışıyor. Hayata geçerse bu sistemin temel ilkelerinin neler olacağını mercek altına aldık.  

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: Yargıda "Cumhur hukuku"

Yeni hükümet sisteminde “bağımsız ve tarafsız” olması gereken yargının bütünüyle cumhurbaşkanına bağlandığı eleştirisi ikinci yılda da sürüyor. Hukukçular özellikle yüksek yargıda "Cumhur hukukuna" dikkat çekiyor.  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi iki yılı geride bıraktı  

Benzer içerik

Türkei Präsident Erdogan in seinem Palast

İktidarla muhalefetin "yeni anayasa" polemiği 02.02.2021

Yeni reform paketini açıklaması beklenen Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısı yapması şaşkınlık yarattı. Muhalefetin cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin iflası olarak gördüğü çağrı, AKP-MHP cephesinde de sorgulanıyor.

Libyen I Stadtansicht Benghazi

Libya’da seçimler öncesinde anayasa referandumu yapılacak 21.01.2021

Mısır’ın ev sahipliğinde yapılan Libya görüşmelerinde tarafların, yıl sonunda yapılacak seçimler öncesinde yeni anayasanın referanduma sunulması konusunda mutabakata vardıkları açıklandı.

Türkei Ankara MHP

Türkiye siyaseti erken seçimi tartışıyor 22.01.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Aklınıza esince erken seçime gidilmez" açıklamasını MHP lideri Bahçeli’nin çıkışı izledi. Bahçeli, ağır eleştiriler yönelttiği muhalefeti, "siyasi kaosa hizmet etmekle" suçladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Twitter’dan Süleyman Soylu’nun tweetine kısıtlama

Twitter İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 30 Ocak tarihinde attığı tweeti LGBTİ bireylerine yönelik nefret söylemi gerekçesiyle kısıtladı.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  