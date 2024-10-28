Bahçeli: Türkiye'nin bir Kürt sorunu yoktur

MHP lideri Bahçeli, yayımladığı Cumhuriyet Bayramı mesajında, Türkiye'de bir Kürt sorunu değil, bir "bölücü terör sorunu" olduğunu belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yayımladığı Cumhuriyet Bayramı mesajında "Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Kürt sorunu yoktur, asla da olmayacaktır" ifadesini kullandı.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin etnik veya mezhebi bir ağırlığı ve açmazı da" olmadığını dile getiren Bahçeli, var olan sorunun "bölücü terör sorunu" olduğunu, bu "ihanetin kökünün de muhakkak surette kazınacağını" dile getirdi.

MHP lideri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan'daki merkezine 23 Ekim günü PKK'nın askeri kanadı Halk Savunma Güçleri (HPG) tarafından düzenlenen saldırı ile ilgili olarak da "TUSAŞ tesislerine kadar gelip beş kardeşimizi şehit eden teröristlerle, bölücü terör örgütüyle, terörizm patentini kontrolünde tutan bölgesel ve küresel odaklarla yollarını ayırmayan kim ya da kimler varsa demokrasi ve insanlık düşmanlığı ortak paydasında buluşmaları mutlak bir akıbettir" dedi.

Mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti bir asrı geride bırakarak, yeni yüzyılın ilk yıl dönümüne güçlü bir vizyon eşliğinde, milli birlik ve dayanışma hissiyatının güvencesi altında, aynı zamanda kuruluş felsefesinin bağlayıcılığı temelinde giriş yapmıştır. Devir Türk Devri, zaman Türkiye Yüzyılı zamanıdır" ifadelerini kullanan Bahçeli, "Kurtuluş yıllarının emsalsiz feragat ve fedakarlıklarıyla kurucu ilkelerini temerküz eden Cumhuriyet'in, yeni yüzyılın ilk yıl dönümünde aynı duruş ve duyuşa ihtiyacı olduğu kaçınılmaz bir gerçektir" dedi.

"Hedeften cayma söz konusu değildir"

Son günlerde özellikle milliyetçi kesimler tarafından, PKK lideri Abdullah Öcalan'ı TBMM'de konuşma yapmaya çağırdığı için yoğun bir şekilde eleştirilen Bahçeli, mesajında "Terör ve bölücülüğü sadece hayatımızdan değil, milli hafızadan da söküp atma hedefinden cayma, sapma ve savrulma söz konusu değildir" diyerek "Milli birlik ve beraberlik şuurunun perçinlenmesi gereken bugünlerde, herkesin devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne önşartsız bağlılığı samimi dileğimdir" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mesajını şöyle sürdürdü:

"Bin yıllık kardeşliği yaşayıp yaşatarak Türk ve Türkiye Yüzyılının sütunlarını elbirliğiyle, vicdan ve irade birliğiyle inşa edeceğimize inancım tamdır, tarifsizdir, tahditsizdir. Temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar var olacak, vatan ve millet sevdalılarının emsalsiz mücadeleleriyle korunup kollanacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarını, TUSAŞ saldırısında şehit olan kardeşlerimizi ve diğer bütün şehitlerimizi rahmet, minnet, şükranla hislerimle anıyorum."

DW / ET,CÖ

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