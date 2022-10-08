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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yasalar çerçevesinde seçimlerin 18 Haziran'da yapılacağını söylediFotoğraf: picture-alliance/AA/E. Sansar
PolitikaTürkiye

Bahçeli: Seçimler 18 Haziran'da yapılacak

4 saat önce

MHP lideri Bahçeli, seçimlerin yasalar çerçevesinde 18 Haziran 2023'te yapılacağını, ancak seçim kararının TBMM'de alınacağını ifade etti.

https://www.dw.com/tr/bah%C3%A7eli-se%C3%A7imler-18-haziranda-yap%C4%B1lacak/a-63379460

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarının "siyaseten malzeme" yapılmaması gerektiğini belirterek, seçimlerin yasalar çerçevesinde 18 Haziran 2023'te yapılacağını söyledi.

MHP lideri Bahçeli, Ankara'daki parti merkezinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bahçeli, seçim tarihinde bir değişiklik olup olmayacağı yönündeki soruya yanıtında, kararın TBMM tarafından alınacağına işaret etti. Altılı masanın erken seçim çağrılarına atfen "Ama şu an için Türkiye'nin sorunlarını ve dış politikanın çok yoğunlaştığı bir ortamda seçimlerin erkene alınma tartışması, siyaseten malzeme yapılmamalıdır" diyen Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır. Ama Türkiye'nin şartlarında Meclis bir karar verir, mevcut yönetim böyle bir düşünceyi diğer siyasi partiler ile paylaşırsa Türkiye'de bir sosyal kargaşa, anarşi yaratmak yerine belli bir kararı alır ve uygular."

Bahçeli'den Anayasa değişikliğine destek

Bahçeli, Türkiye'nin gündemindeki başörtüsü tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda da bulundu.

"Türkiye'nin sosyal ve ekonomik meselelerinin, dış politikanın yoğunluk kazandığı dönemde, daha önce başörtüsü konusunu çözmüş olan TBMM'de, sanki konu çözülmemiş gibi olayın gündeme taşınmış olması ve tartışmaya sebep olması ülkemiz açısından çok üzücü olmuştur" diyen Bahçeli, "Bu hak kullanılmaktadır, bunun geriye dönüşü söz konusu olamaz" ifadesine vurgu yaptı.

Türkiye'de yeni bir anayasaya gerek duyulduğunu ifade eden Bahçeli, Anayasa değişikliğine destek vereceklerini ifade etti:

"TBMM'de Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin istişareleri sonucu bir metin TBMM'ye Anayasa değişikliği olarak sunulduğu vakit, MHP bunun gerçekleşmesi için elden gelen gayreti gösterecek."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal güvence öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "Gelin, çözümü yasa değil, Anayasa düzeyinde sağlayalım" yanıtı gelmişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Anayasa değişikliği için çalışmalara başladıklarını duyurmuştu.

DHA, DW/JD, CÖ

 

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