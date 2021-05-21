Bahçeli: Kimse İçişleri Bakanı'na tasma geçiremeyecek

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, suç örgütü lideri suçlamasıyla aranan Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a yönelik suçlamalarına da değindi.

Konuşmasında Peker'in açıklamalarına atfen "Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek, buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek" diyen Bahçeli, konunun devletin saygınlığı olduğunu, herkesin ağzından çıkanlara dikkat etmek zorunda olduğunu söyledi. Bahçeli, açıklamasına "Türkiye'nin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz. Sosyal medya iftiralarıyla ele geçirilemez. İçişleri Bakanı Soylu yalnız değildir" diye sürdürdü.

Bahçeli, "Son zamanlarda ortaya çıkan mesnetsiz iddiaların, gündeme taşınan melun iftiraların Türkiye aleyhine icra edilen bölgesel ve küresel operasyonlardan bağımsız ele alınması bize göre mümkün değildir" şeklinde konuştu.

Bahçeli konuşmasında, Peker'in oğlu Erkam Yıldırım'ı uyuşturucu ticareti yapmakla suçladığı eski Başbakan Binali Yıldırım'a da destek verdi. Bahçeli, "TBMM Başkanlığı görevini üstlenmiş, ilaveten Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı unvanını taşıyan Sayın Binali Yıldırım'ı evladıyla birlikte töhmet altında bırakmak, uyuşturucu ticaretiyle ilişkilendirmek tek kelimeyle müfteriliktir" dedi.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'e yüklendi

Bahçeli, Peker'in ortaya attığı suçlamalarla ilgili olarak "Bu meselede tarafsız kalmak, köhne köhne tribünde oturup üç maymunu oynamak Türkiye'ye kast etmek için kullanılan ve kiralanan çevrelere destek vermektir" ifadelerini kullandı. Konuşmasında CHP'yi eleştiren Bahçeli, CHP'yi "her nifak ve dedikoduya can havliyle sarılmakla" suçladı.

"CHP yönetiminin siyaseti arazdır, marazdır, ayıplıdır, ahlaksızdır, tamı tamamına çukur siyasetidir" diyen Bahçeli, "Altı ay içinde başka bir Türkiye'nin görüleceğini söyleyen Kılıçdaroğlu kaosun bekçisi, krizin çeşnicisi konumundadır" ifadelerini kullandı. "Biden lobisinin zehir ve zillet saçan niyetleri ne yaparsa yapsın billahi Türkiye Cumhuriyeti'ni düşüremeyecektir" diyen Bahçeli, CHP'yi bu lobiye de sırtını dayamakla suçladı.

Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan açıklamalar da yaptı. Bahçeli, Akşener'in olaylı Rize ziyaretine değinerek "Geçen haftaki grup konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı'nı katil Netanyahu'ya benzeten ve siyonizme gülücükler saçan bu şahsın birkaç gün sonra Rize ilçelerini ziyaret ederek olaylara sebebiyet vermesi çok yönlü incelenmeli ve mercek altına alınmalıdır" şeklinde konuştu.

Bahçeli'den Türkiye Raporu'na tepki

Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nda Ülkücü Hareket'in terör örgütleri listesine alınmasının önerildiği Türkiye Raporu'na da değindi. Bahçeli, "AB ve üye ülkelere Ülkücü Hareketi terör örgütleri listesine ekleme ihtimalini araştırma, dernekleri yasaklama ve faaliyetlerini yakından izleme çağrısı ayaklarımızın altında çiğnenmeye müstahaktır" dedi.

DW/HS,EC

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