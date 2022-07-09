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PolitikaTürkiye

Bahçeli'nin "Kapatılmalıdır" dediği TTB: "Buradayız"

8 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sabah saatlerinde "Kapatılmalıdır" açıklamasını yaptığı TTB "Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz!" açıklamasını yaptı.

https://www.dw.com/tr/bah%C3%A7eli-kapat%C4%B1lmal%C4%B1d%C4%B1r-dedi-ttb-buraday%C4%B1z-a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1-yapt%C4%B1/a-62418500

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Kapatılmalıdır" açıklaması üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.

TTB "Artık kaybettiklerimizin değil umudun, özgürlüğün, sevincin dilimizde; sağlığımızın, geleceğimizin ellerimizde olduğu günlerde hep birlikte bayramları kutlayabilmek için... Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz!" açıklamasını yaptı.

"Doktor kılıklı anarşist ruhlu insanlar"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, bayram namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlarken TTB'yi hedef aldı. Konya Şehir Hastanesi'nde görevi başında cinayete kurban giden kardiyolog Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine değindi. Bahçeli "En son bir doktor kardeşimizin hakkın rahmetine kavuşması, bir cinayetle muhatap olması sonucunda hayatını kaybetmesi sonucunda millet olarak büyük bir üzüntü içerisinde olmamız gerekirken, her alandaki şiddeti topluca nasıl kınayacağımızı, nasıl aşacağımızı, barış ve huzura nasıl kavuşacağımızı ortaya koymamız gerekirken, bazı sözde meslek grupları toplumsal kargaşa yaratmak, siyasileşmek ve siyasi iktidarı istifaya davet edecek tarzda küstahça bir zillet ittifakının yandaşları gibi hareket etme gafletine düşmüşlerdir. Bunlar ülkemiz için yararlı davranışlar değildir" dedi.

Bahçeli: Kapatılmalıdır

"Türkiye'nin her tarafında 50, 60’ı geçmeyen doktoruyla, 50, 60'ı geçmeyen avukatıyla gösterilere ve bu arada da polis kardeşlerimizle çatışmayı tercih edecek ve onlara hakaret edecek durumlara düşmeye kimsenin hakkı yoktur" ifadelerini kullanan Bahçeli "Her defasında söylüyorum; Tabipler Birliği kapatılmalıdır. Hekim kardeşlerim kendi kuruluşlarını yeniden sahiplenmeli ve yeni bir organizasyona gitmelidir. Bir avuç ne idüğü belirsiz doktor kılıklı anarşist ruhlu insanlardan mesleği kurtarmak lazımdır" diye konuştu.

DW / EC, SÖ

 

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