Bahçeli: İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi en mantıklı yoldur

Partisinin Kızılcahamam kampında seçim sonuçlarını değerlendiren MHP lideri Devlet Bahçeli, 31 Mart seçimlerinin kazananının, açık ara farkla Cumhur İttifakı olduğunu söyledi. Seçimlerde HDP'nin CHP'ye çalıştığını savunan Bahçeli, "Davul onların boynunda olsa da tokmağın kimin elinde olduğu aşikardır" dedi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de sandıktan çıkan sonucu da değerlendiren Bahçeli, "FETÖ'cüler açık açık Zillet İttifakı'na çalışmıştır. 3 büyük şehirde tehlikeli bir oyun oynanmıştır" diye konuştu. İstanbul'daki seçim sonuçlarına ilişkin yaşanan tartışmayı da değerlendiren Bahçeli, "İstanbul'daki seçimlere şaibe karıştığı açıktır. Seçimlerin yenilenmesi en mantıklı yoldur" dedi.

Devlet Bahçeli, ayrıca yerel yönetimde reforma gidilmesi gerektiğini dile getirdi. MHP lideri, "Yerel yönetimlerde sistemsel reform büyük bir ihtiyaçtır" diye konuştu.

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İHA/ÖA,EC

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