Bahçeli: İmamoğlu görevden affını istemeli

İstanbul’da 23 Ocak'tan itibaren etkili olan ve yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışları karşısında yeterince önlem alınmadığı ve meteorolojiden yapılan uyarılara rağmen kar yağışının yol açacağı olumsuzluklar için hazırlık yapılmadığını ileri süren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu gelişmelerden sorumlu tuttuğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Belediye Başkanlığı görevini bırakması gerektiğini söyledi.

MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "İstanbul'da yaşanan rezalet başka bir ülkede yaşansaydı o belediye başkanı bir dakika koltuğunda oturamazdı. Doğru olan İmamoğlu'nun affını isteyerek İBB'yi bırakmasıdır" dedi.

Bahçeli, kar nedeniyle İstanbul'da yaşanan olumsuzluklara rağmen İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi ile Sarıyer'de bir balık restoranında yemek yemesini de eleştirdi.

Bahçeli, "Birleşik Krallığın Türkiye Büyükelçisiyle 25 gün önce programlanan randevusunu saat gibi hatırında tutan İstanbul Belediye Başkanı, ne gariptir ki, ne gafilliktir ki, meteorolojinin uyarılarını bir türlü hatırlayamamış, aklına dahi getirememiştir. Ucuz bir mantıkla, ‘kar aniden bastırdı’ diyecek kadar savrulmuştur" ifadelerini kullandı.

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"Açığı olanların MOBESE’den şikâyet etmeleri gayet doğaldır"

Ekrem İmamoğlu'nu söz konusu görüşmenin gerçekleştiği restorana girerken gösteren MOBESE kayıtlarının basına sızdırılmasını da savunan Bahçeli, "Açığı olanların MOBESE’den şikâyet etmeleri gayet doğaldır" dedi.

Bahçeli, "Sayın Abdulhamit Gül'ün başarıyla icra ettiği bakanlık görevinden affını istemesini MOBESE kayıtlarının ortaya çıkmasına bağlayan süfli ve müflis CHP zihniyetinin algı oyunları, iftira taarruzları, itibar suikastları asla tutmayacak, hiç kimse de bunlara iltifat ve itimat etmeyecektir. Bizim dileğimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da görevinden affını bir an evvel talep etmesi ve gecikmeksizin, daha fazla hasara yol açmaksızın İstanbul’un önünü derhal açmasıdır” diye konuştu.

İngiltere Büyükelçisi ile gerçekleşen görüşmenin tutanağı olup olmadığını da sorgulayan Bahçeli şöyle devam etti:

"Normal şartlarda İstanbul gibi bir kentin belediye başkanının pek tabii herkesle görüşmesi normaldir, beklenen bir durumdur. Buna diyeceğimiz bir şey yoktur. Normal olmayan husus; karın, kışın tam ortasında lüks bir balık lokantasında vaki görüşmeye niye ve ne maksatla ihtiyaç duyulduğudur. Bu kadar önem atfediliyorsa, söz konusu görüşmeden Dışişleri Bakanlığı bilgilendirilmiş midir? Balık masasındaki konuşmalar tutanak altına alınmış mıdır?"

Ne olmuştu?

İstanbul'da yoğun kar yağışının etkili olduğu 24 Ocak'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott'la akşam yemeğinde buluşmuştu. İmamoğlu'nun söz konusu buluşmanın gerçekleştiği restorana giderken kaydedilen kamera görüntüleri iktidara yakın yayın organlarında yayınlanmıştı. Bunun üzerine İmamoğlu "kişisel verilerin korunmasına aykırılık" oluşturduğu için görüntülerin sızdırılmasına yol açan yetkililer hakkında savcılığa başvuruda bulunmuştu.

DW,ANKA/TY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe