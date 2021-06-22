Bahçeli: HDP açılmamak üzere kapatılmalıdır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısındaki konuşmasında HDP'ye yönelik kapatma davasını ve geçen hafta HDP İzmir İl Binası'na yönelik saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatılmasına ilişkin davada iddianameyi kabul etmesini değerlendiren Bahçeli, bunu "hayırlı bir gelişme" olarak nitelendirdi. Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun, HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davanın ilkini reddedip ikincisini inceleyerek inceleyerek dün itibariyle kabul etmesi bize göre hayırlı bir gelişme, adaletin tecellisi açısından ümit verici bir tesellidir" diye konuştu.

Konuşmasında, "Eğer hukuk varsa, eğer adalet hakimse, eğer Türkiye tarihi haklarından ve milli bekasını savunmaktan vazgeçmemişse terörizmin siyaset ayağı hiçbir ad altında açılmamak üzere kapatılmalıdır" diyen Bahçeli, "HDP, pek çok vahim özelliğinin yanında Türk demokrasisine biçilmiş kefen, doğrultulmuş silah, tuzaklanmış patlayıcı, döşenmiş mayındır. Ve HDP kapatılmalıdır, bu örgütün bölücü yöneticileri hakkında hukuk ve adalet tesirini mutlak surette göstermelidir" ifadelerini kullandı.

Deniz Poyraz hakkında ithamlar

MHP lideri geçen hafta HDP İzmir İl Binası'na yönelik silahlı saldırı ile ilgili açıklamalarda da bulundu. Saldırıyı "provokasyon" olarak nitelendiren Bahçeli, "Cinayete kurban giden Deniz Poyraz’ın masada yarım bıraktığı kağıt bardaktan içtiği çay ile yediği domates ve zeytin, kısa süre içinde Türkiye aleyhtarlarının propaganda görseli olarak kullanılmıştır" dedi. Sözlerini "Katilin ise bozkurt işareti yapan ve silah tutan halini resmeden fotoğrafları sanki bir yerlerde hazırda bekletiliyormuş gibi anında servis edilmiştir" şeklinde sürdüren Bahçeli, "Altını kalın bir şekilde çizerek soruyorum; bu katil gerçekte kimdir?" ifadesine vurgu yaptı.

HDP İzmir İl Binası'na yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz hakkında ithamlarda bulunan Bahçeli, "Öldürülen Deniz Poyraz’ın kim olduğunu ben size söyleyeyim, PKK’nın kırsal katılım sorumlusu, şehirden dağa çıkmak isteyen PKK sempatizanlarını terör kamplarına sevk eden halkanın içinde yer alan milis işbirlikçidir" dedi.

Deniz Poyraz 17 Haziran'da HDP İzmir İl Binası'na düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırgan Onur Gencer'in emniyette verdiğiilk ifadesinde, "Buraya PKK'lıların geldiğini düşündüğümden herhangi bir ayrım yapmıyorum. Başka kişiler de olsaydı onlara da ateş edecektim" dediği öğrenilmişti.

DW/BÖ,JD

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