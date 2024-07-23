Bahçeli: Dosya elimizde, günü geldiğinde eyleme geçecek

Partisinin Genel Merkez binasında basın toplantısı düzenleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sinan Ateş cinayeti davasıyla ilgili olarak, ''bazı çevrelerin, MHP'ye karşı çok büyük haksızlıklar, iftiralar, yalanlar, hakir görmeler, küçük görmeler ve suçlamalarda" bulunduğunu, bunların toplamının da 154 kişi olduğunu dile getirdi.

Basın toplantısının sonlarına doğru elindeki dosyayı, salonda bulunan gazetecilere gösteren Bahçeli, "Şu görmüş olduğunuz liste kimin hangi gün hangi saatte, hangi programda nasıl konuştuklarının, kimlerle konuştuklarının, MHP’ye hangi hakaretleri yaptıklarının toplamıdır. Bu dosya elimizdedir. Günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir. Eylem hukuki nitelikte olacaktır. 'Bizi hedef gösteriyorlar' saçmalığından da, korkaklığından da kendilerini kurtarsınlar. Onlarla muhatap olmayı dahi kabul etmeyiz" ifadelerini kullandı.

MHP'nin elinde gazeteci, siyasetçi, akademisyen ve hukukçulardan oluşan 154 kişilik bir liste olduğunu Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Pazartesi günü gündeme getirmişti.

CHP'ye ağır eleştiri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı, "Kürtleri ben eşit hissetmiyorum, onlar eşit hissedene kadar mücadeleye devam edeceğiz" sözlerini sert bir dille eleştiren Bahçeli, "Terörist Demirtaş ile ziyaretçi kuyruğuna girenlerin, profili çeşitlenen Soroscu Kavala'ya siyasi geleceğini bağlayanların ne milliyetçilikten ne de milli onurumuzun muhafaza temininden bahsetmeleri söz konusu değildir. Demlenen CHP milli güvenliğimize zarar vermektedir. CHP'nin şifreleri PKK'nın elindedir" dedi.

CHP'yi, ekonomiye yönelik tenkitlerinden dolayı da eleştiren Devlet Bahçeli, "Karamsar tablolar çizenler, kötümser telaffuz ve telkinlerle vakit geçirenler, gerçek manada Türkiye'nin gücünü ve Türk milletinin gürbüz iradesini kavramaktan aciz düşenlerdir. CHP Genel Başkanı'nın tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi, yalnızca ağır bir bühtan değil, aynı zamanda ülkesine ve milletine itibar etmeyen bir siyasetçinin deli saçmasıdır" ifadelerini kullandı. Bahçeli sözlerinin devamında, "Türkiye ekonomisinin güven verici adım ve hamlelerle istikrarlı ve umut uyandıran bir yükseliş kulvarında" olduğunu savundu.

"Kıbrıs, Türk milletinin tarih, şehitlik, kardeşlik, var oluş anıtıdır"

Geçen Cumartesi, Türkiye'nin Kıbrıs'a düzenlediği askeri harekatın 50. yıl dönümü törenine katılan Bahçeli, basın toplantısında bu konuya da geniş yer ayırdı. "Kıbrıs Türklüğünün zulümden ve zulmetten kurtuluş gününde soydaşlarımızla beraber olmaktan, bu kutlu günde kabaran milli coşkuya şahit olmaktan şahsım adına büyük bir memnuniyet duyduğumu bilvesile açıklamak boynumun borcudur. Kıbrıs, sadece üzerinde hayat sürülen bir ada değil, Türk milletinin tarih, şehitlik, kardeşlik, var oluş anıtıdır. Bu nedenle tüm dikkatlerin odağı Kıbrıs'tır" diyen MHP lideri, Kıbrıs'ta eşit haklara sahip iki halk olduğunu ve Kıbrıs'ta egemen iki devlet bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Kıbrıs'a düzenlediği askeri harekatın 50. yıl dönümü törenlerine, MHP Genel Başkanı Bahçeli'de (soldan ikinci) katılmıştı - (20.07.2024 / Lefkoşa) Fotoğraf: ANKA

"Kıbrıs Türklüğünün eşit statüsüyle egemen eşitliği mutlaka teyit ve tescil edilmelidir. Uluslararası toplum Kıbrıs Türk halkının mahkum edildiği hukuk dışı ve insan haklarına aykırı izolasyonlara derhal son vermelidir. Kıbrıs Türk devleti muhakkak tanınmalıdır" ifadelerini kullanan Bahçeli, "Unutulmamalıdır ki Kıbrıs Türkü asla yalnız değildir, asla kimsesiz değildir, asla yetim değildir. Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türk vatanını her şart altında bağrına basmaya, anıda olduğu gibi acıda ve sevinçte de bir olmaya, ortak bir gelecek ülküsü etrafında tek nefes olmaya her zaman olduğu gibi yine hazırdır, buna kararlıdır" dedi.

"Türk milleti hayvanları sever"

Son günlerde Türkiye'nin gündemine oturan sokak hayvanları ile ilgili yasa teklifi hakkındaki görüşleri sorulan Bahçeli, "Türk milleti hayvanları sever, köpekleri dost kabul eder. O sebepten dolayı köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında durur. MHP de üzerine düşeni yapacaktır. Hiç kimse merak etmesin. Köpekleri dost olanlar, köpekleri dost zannedenler, sokaklara dökülerek köpekleri taşlamaya devam etmesinler. Onlar Cenab-ı Allah'ın bir yaratığıdır" ifadelerini kullandı.

DW,ANKA / ET,TY