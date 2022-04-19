Bahçeli: Düzensiz göç adı konmamış bir istiladır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında yaptığı konuşmada "Düzensiz göç adı konmamış bir istiladır. Mutlak süratte önüne geçilmeli, yakalananlar derhal gönderilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Misafirliğin süresi kısıtlıdır" diyen Bahçeli, "Her insanın kendi yurdunda, emniyetli ve esenlik içinde yaşamaya hakkı vardır. Özellikle önümüzdeki bayram günlerinde ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların geri dönmelerine gerek yoktur. Suriye'de ateş söner sönmez herkes evine barkına Türkiye'nin güvencesi altında kavuşmalıdır" diye konuştu.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan sorumlulukları olduğunu belirten Bahçeli, "Fakat Suriyeli sığınmacıların ülkelerinden ayrılış ve kopuşlarına neden olan ağır şartlar ortadan kalkar kalkmaz güvenli ve gönüllü bir şekilde geldikleri gibi uğurlamak da bizim asıl önerimiz, asıl önceliğimiz ve şaşmayacağımız hedefimizdir" dedi.

Düzensiz göç ve sığınmacı sorununun "soğukkanlı ve sağduyulu şekilde" kavranması gerektiğini belirten MHP lideri Bahçeli "Biz demografik istikbalimizi, bununla içiçe geçmiş egemenlik ve istiklal haklarımızı düşünmek, dert etmek, ne yapabiliriz sorusuna köklü cevaplar bulmak zorundayız" diye konuştu.

DW / EC, ET