Bahçeli: AYM'nin HDP iddianamesini ikinci kez iade seçeneği kalmadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Ahmet Şık hakkında ağır sözler sarfetti.

Şık hakkında "hain", "alçak", "soysuz" gibi ifadelerde bulunan Bahçeli, "HDP'lilerin fütursuzluğundan cesaret alan bu suçlu bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti katil olsaydı, bugün bulunduğun yer TBMM değil mezarlık olurdu. Bunlara müsamaha gösteremeyiz, bu aşağılık tiplere tahammül edemeyiz" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dün yaptığı açıklamada Şık'ın "Bu devlet katil... Bu devleti yıkmamız gerekiyor... Evet, Türkiye Cumhuriyeti devleti bir katil devlettir" şeklindeki sözleri, ayrıca "Şunu açıklıkla ifade edeyim mi, eğer AKP, bu iktidar bloğu vatansever ve ben terörist isem, onlar gibi vatansever olmaktansa teröristlerin başımın üzerinde yeri var.... O iktidarı zayıflatacak her türlü politika, bu iktidarın köpek dişlerini kıracak, azı dişlerini çekecek herşey meşrudur" şeklindeki açıklaması nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

HDP'yi kapatma davası

Partisinin haftalık meclis grup toplantısında konuşan Bahçeli, HDP'ye yönelik kapatma davasının dosya eksikliklerinin giderilmesinin ardından yeniden açıldığını hatırlattı. Bahçeli, "Bundan sonra bütün gözler AYM'ye (Anayasa Mahkemesi) çevrilecektir. Bu mahkemenin iddianameyi ikinci kez iade seçeneği de kalmamıştır. Türkiye vatan topraklarında ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı kazanmış olduğu muazzam üstünlüğü TBMM'de kaybedemez hiç kimse de bu kayba hizmet edemez" diye konuştu.

Davutoğlu ve Babacan'a eleştiri

Bahçeli konuşmasında Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi lideri Ali Babacan'ı da hedef aldı.

"Devletin en üst makamlarında görev alanların mahremiyetlerine emanet olan konuların ulu orta konuşmaları dün birlikte olduklarını bugün karalamaya çalışmaları münafıklık alametidir" diyen Bahçeli sözlerini "Türkiye'de başbakanlık yapmış bir şahsın kendisiyle beraber mezara gitmesi gereken sırları döküp saçması bu devletin kimlerin elinde kalındığına bariz delildir" diye sürdürdü.

"Gizlemesini bilmeyenin yönetmesi mümkün değildir" diyen Bahçeli "Serok Ahmet böyle biridir. Gelecek Partisi'nin yöneticilerine tavsiyem şudur; bu Serok'un yanında sakın konuşmayın aman ha sır verme gafletine düşmeyin. Aynı şey Selamsız Babacan için de geçerlidir" ifadelerini kullandı.

DW / EC, AI

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