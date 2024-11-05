Bahçeli, Öcalan'a çağrısını yineledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı "Meclis'te konuşsun" çağrısını yineledi. Bahçeli, "Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, açıklamasında PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyı yineledi.

"Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda terörün kökü kazınacaktır" diyen Bahçeli, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan terörist başı; terörün bittiğini, PKK'nın lağvedildiğini, ihanet ve bölücülüğün çıkmaz sokak olduğunu söyleyecekse haydi DEM Grubu'na gelsin, bunları teker teker söylesin, ak koyun kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından da istifade etsin" ifadelerini kullandı.

"Kürtler ile kucaklaşma asıldır"

Öcalan için yaptığı çağrıya ilişkin "Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım" vurgusunda bulunan Bahçeli, şunları söyledi: "Tabular kalktıkça, ezberler bozuldukça, statüko delindikçe, insanlar birbirine dürüst davrandıkça, içlerinden geçeni özgürce söyledikçe, bir anlaşma ve mutabakat noktasından diğerine küçük adımlarla ilerlemek daha kolaydır."

"Kürtler ile kucaklaşma asıldır, terörle mücadele esastır" diyen Bahçeli, "Silahlı eşkıyayı temizlemek kaçınılmazdır, siyasette uzlaşmak ortak yararımızadır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın adaylığına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı hakkında da konuşan Bahçeli, "Eğer terör hayatımızdan atılırsa, eğer enflasyon canavarına kesin bir darbe indirilirse, Türkiye siyasi ve ekonomik istikararının zirvesine çıkarsa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir?" ifadelerini kullandı.

DW/ KA,EC

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