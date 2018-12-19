 BAGW: Almanya’da evsizlerin sayısı bir milyonu geçmiş olabilir | ALMANYA | DW | 24.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

BAGW: Almanya’da evsizlerin sayısı bir milyonu geçmiş olabilir

Almanya’da hızla artan evsiz sayısının bir milyonu geçmiş olabileceği belirtiliyor. Ülkede ekim ayından bu yana dokuz evsizin donarak öldüğü açıklandı.

default

Almanya'da evsizlerin sayısı hızla artıyor. Ülkede ekim ayından bu yana soğuk nedeniyle dokuz kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Evsizlere Yardım Çalışma Birliği (BAGW) yöneticisi Werena Rosenke, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada,"Geceleri dokuz kişinin, bir başkasının dahli olmaksızın hayatını kaybettiğini" söyleyerek, "Bazı vakalarda adli tıp incelemesi devam ediyor, ancak (bu kişilerin) evsiz olduğunu ve soğukta donarak öldüklerini sanıyoruz" diye konuştu.

Söz konusu ölümlerin dördünün Hamburg'da, ikisinin Düsseldorf'ta; diğerlerinin de Köln, Essen ve Lauchhammer'da yaşandığı belirtildi. Geçen yıl aynı dönem itibarı ile üç evsizin aşırı soğuklarda hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

1991'den beri 300 kişi donarak öldü

BAGW, Almanya'da evsiz sayısının ilk kez bir milyonu geçmiş olabileceğine dikkat çekiyor. Birlik, geçen yıl evsiz kalanların sayısının yaklaşık 860 bin olarak açıklamış, bunların 52 binin sokakta yaşadığı kaydedilmişti.

Rosenke, "Toplam evsiz sayısı çoktan bir milyonu bulmuş olabilir. Geçen yıl tahminlerimiz kısa süre içinde 1 milyon 200 bin kadın, erkek ve çocuğun evsiz kalabileceği yönündeydi" diye konuştu.

Almanya'da soğuk havalarda evsizler için alınan önlemlerin oldukça yetersiz kaldığı belirtiliyor. Soğuktan kaynaklanan ölüm vakalarının kaydını medya raporlarına dayandıran BAGW, hükümetin elinde soğuktan kaynaklanan ölümlere ve evsizlerin sayısına ilişkin istatistik olmamasını eleştiriyor.

Birliğin verilerine göre ülkede 1991 yılından bu yana en az 300 kişi donarak hayatını kaybetti. Ancak kayıtlara geçmeyen benzer vakaların da bulunduğu, bu nedenle söz konusu rakamın daha yüksek olabileceği belirtiliyor.

DW,KNA/SÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Zengin Almanya'da yoksulluk çekenler

Almanya'da her beş kişiden biri yoksulluk sınırının altında bir yaşam sürüyor. Ülkede ortalamanın yüzde 60'ından az geliri olanlar yoksul sayılıyor. (31.10.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Almanya'da evsizlere bir de böyle bakın  

Benzer içerik

Symbolbild: Herkunft entscheidet über Chancen in der Schule

Göçmen çocukları iş hayatında dezavantajlı 19.12.2018

Almanya’da göçmen kökenli ailelerin çocukları, iş bulma konusunda, diğer yaşıtlarından daha dezavantajlı. Yeni bir rapora göre, geliri yoksulluk sınırının altında olan göçmen kökenlilerin oranı da diğerlerinin iki katı.

Almanya'da evsizlere bir de böyle bakın 16.10.2018

Evsiz birini gördüğünüzde ne düşünürsünüz? Almanya'daki bir kampanya toplumun kenarına itilmişlere bakış açımızı değiştirecek bir amaç güdüyor.

Deutschland Armut | Bettler in der Innenstadt

Zengin Almanya'da yoksulluk çekenler 31.10.2018

Almanya'da her beş kişiden biri yoksulluk sınırının altında bir yaşam sürüyor. Ülkede ortalamanın yüzde 60'ından az geliri olanlar yoksul sayılıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Pflege Alter Pflegedienst Deutschland (picture-alliance/dpa/M. Brichta)

Türkiye ile Almanya arasında "bakım anlaşması" önerisi

KRV eyaleti Uyum Müsteşarı Güler, Almanya’da bakım sigortası ödeyen Türk göçmenlerin Türkiye’de de bakım hizmetlerinden yararlanabilmeleri için Ankara ile Berlin arasında ikili anlaşma imzalanması çağrısı yaptı. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'teki seçimlerde 17 kadın Meclis'e girdi. Türkiye o dönem meclisteki kadın oranıyla dünyada ikinci sıradaydı. Şimdi ise 118. sırada. 