Baerbock'tan Taliban eleştirisi: Taş devrine doğru bir adım

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Taliban'ın Afgan halkı üzerindeki etkilerini eleştirdi. Baerbock, Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, "İki yıllık Taliban yönetimi, Afganistan halkı için iki yıl boyunca geriye doğru bir adım, taş devrine doğru bir adım oldu" ifadelerini kullandı.

Afganistan'da iki yıl önce yönetimi devralan Taliban'ın milyonlarca Afgan'ı açlık tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını söyleyen Alman Bakan, ayrıca radikal İslamcı yönetimin, Afgan kadın ve kızlarının özgürlüklerini de önemli ölçülerde kısıtladığına işaret etti.

"İnsanlık dışı politikalarıyla Taliban, onların (kadın ve kızların) rüyalarını ve geleceklerini mezara gömmeye mecbur bırakıyor" diyen Baerbock, "Taliban kadınları ve toplumun yarısını iş hayatından ve toplumsal katılımdan dışladıkça, (onlarla) normal ilişkiler kurulamayacak" dedi. Baerbock ayrıca, sorumluların bu eylemlerinin sonuçsuz kalmayacağını düşünmemeleri gerektiğini belirterek, "Biz Avrupa Birliği olarak, kadınları ve kızları okullardan, üniversitelerden ve parklardan kovmuş olanları yaptırım listemize aldık" bilgisini paylaştı.

Annalena Baerbock Fotoğraf: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

Almanya'nın Afganistan halkını yalnız bırakmadığını vurgulayan Baerbock, 2021 yılının ortalarından itibaren koruma ve hızlı insani yardım için 1 milyar eurodan fazla kaynak ayrıldığını, ayrıca Taliban tarafından takip edilen 30 binden fazla Afganın Almanya'da sığınma hakkı elde ettiğini kaydetti.

Baerbock bu durumdaki insanlara destek olmayla devem edeceklerini belirterek, "Birçok kişi hala (Afganistan'dan) çıkmayı bekliyor. Onların da güvenli ve özgür bir yaşama sahip olma şansını elde etmeleri için çabalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Federal İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, Mayıs 2021'den bu yana yaklaşık 20 bin eski Afgan yerel destekçi (Alman ordusu ve ülkedeki Alman misyonları için çalışan yerel personel), aile üyeleri ile birlikte Almanya'ya geldi. Ayrıca tehlikede olan yaklaşık 10 bin Afgan da Almanya'ya getirildi.

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