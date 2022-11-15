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Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock
Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann ve Dışişleri Bakanı Annalena BaerbockFotoğraf: Thomas Koehler/photothek/IMAGO
Hukuk ve AdaletAlmanya

Baerbock'tan idam cezalarını kaldırma çağrısı

2 saat önce

8. İdam Cezası'na Karşı Dünya Kongresi Berlin'de başladı. Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock tüm dünyaya idam cezasını kaldırma çağrısı yaptı.

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İdam Cezası'na Karşı Dünya Kongresi'nin sekizincisi, Almanya'nın başkenti Berlin'de 125 ülkenin temsilcilerin katılımıyla başladı. Ensemble Contre la Peine de Mort (İdam Cezasına Karşı Hep Beraber) adlı sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen dört günlük kongre ilk kez Almanya'da yapılıyor.

"İran'daki durumu endişeyle takip ediyoruz"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock kongrede tüm dünyaya idam cezasını kaldırma çağrısı yaptı. Almanya'nın idam cezasını her koşulda reddettiğini söyleyen Baerbock bu cezanın İran gibi otoriter ülkelerde muhalifleri sindirmek için kullanılmasını "endişeyle" takip ettiklerini söyledi.

Baerbock otoriter ülkelerin güncel durumda "idam cezasını en kötü suçların cezalandırılması için değil, kendi açılarından yanlışa sempati duyan ya da sadece kendi fikrini ifade eden kişileri cezalandırmak için" kullandığını belirtti.

İran'da birkaç gün önce ilk kez protestolara katılan bir kişiye idam cezası verilmişti. Baerbock İran'da başka göstericilerin de idam cezası tehdidi altında olduğunu söyledi.

Hukuk hatalarının düzeltilememesi tehlikesi

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann da konuşmasında idam cezasının infazının "hukuk hatalarının düzeltilememesi tehlikesini içinde taşıdığını" belirtti. Buschmann cezanın sonuç bakımından da "hapis cezasına kıyasla daha caydırıcı olduğu iddiasının da kanıtlanamadığını" belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre dünyada 80 ülkede yasalar idam cezası vermeyi mümkün kılıyor. Halen 55 ülkede cezanın infaz edilebildiği ancak bu ülkelerin sayısının gittikçe azaldığı belirtiliyor.

Zambiya ve Liberya'dan idam cezasını kaldırma sözü

Kongreye katılan ülkelerden Zambiya ve Liberya yakın zamanda idam cezasını kaldırma sözü verdi. Dünyada en son Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone idam cezasını kaldırdı. Sierra Leone Adalet Bakanı Mohamed Lamin Tarawalley kongrede yaptığı konuşmada idam cezası ile siyasi iktidarların karşıtlarını sindirdiğini ve bunu istemediklerini belirtti.

AFP, dpa / EC, TY

 

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