 Baerbock’tan İsrail’e Yahudi yerleşimleri eleştirisi | Almanya | DW | 10.02.2022

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Almanya

Baerbock’tan İsrail’e Yahudi yerleşimleri eleştirisi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ilk İsrail ziyaretinde dostluk mesajları verirken, İsrail’i eleştirmeyi de ihmal etmedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bu göreve geldikten sonra gerçekleştiridiği ilk Ortadoğu ziyaretine İsrail'den başladı. Burada Almanya-İsrail dostluğunun altını çizen Baerbock, diğer yandan İsrail'e yönelik eleştirilerini de dile getirdi.

İki devletli çözümün ve Filistinlilerle diyaloğun İsrail'in güvenliği için en iyi yol olduğunu belirten Alman Bakan, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerine dair, "Yerleşimlerin inşasına karşı net bir tutumumuz var. Bunu zararlı buluyoruz ve uluslararası hukuka uygun görmüyoruz" dedi.

İsrailli mevkidaşı Jair Lapid ile ortak basın toplantısında, bölgede güven inşa etmenin önemine dikkat çeken Alman Bakan, "Umut olmadan istikrar olmaz" şeklinde konuştu.

"Almanya gerçek dost"

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ise mevkidaşı Baerbock ve Almanya'yı "gerçek dost" olarak nitelendirdi. İsrailli Bakan İran ile nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması konusunda da, "Nükleer bir İran sadece İsrail için değil, bütün dünya için tehlikelidir" dedi.

Marokko Besuch von Israels Außenminister Jair Lapid

Jair Lapid 

Baerbock ise anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesinin Ortadoğu'yu daha güvenli bir yer haline getireceğini belirterek, söz konusu anlaşmanın canlandırılması konusundaki görüşmelerde "çok çok ktirik bir noktada" olunduğunu söyledi.

Baerbock "Son aşamaya geliyoruz ve bu nedenle İran'ın masaya döndüğünde uzlaşmacı olması ve aşırı taleplerde bulunmaması önemli" dedi.

Baerbock gün içinde İsrail Başbakanı Naftali Bennett tarafından kabul edildikten sonra sonra Ramallah'ta Filistin lideri Mahmud Abbas ile görüşecek.

 

Reuters,dpa / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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