Baerbock'tan İsrail'e sert eleştiriler

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Kudüs'e yaptığı ziyarette, Batı Şeria'da artan yerleşimci şiddeti sebebiyle İsrail hükümetini sert bir şekilde eleştirdi.

ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesinde yer alan Hamas'a, ABD Başkanı Joe Biden tarafından teklif edilen öneriyi kabul etme çağrısında bulunan Baerbock, bunun ateşkes ve Gazze şeridinde tutulan İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için tek gerçekçi yol olduğunu söyledi.

"Gazze'deki insanların acılarını hemen dindirmek Hamas'ın elinde" diyen Baerbock, aynı zamanda İsrail'in politikalarını eleştirdi.İsrailli mevkidaşı İsrael Katz ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada İsrail'deki koalisyonun hükümetinde yer alan bazı unsurların saldırgan yerleşim politikalarıyla "ortalığı ateşe verdiğini" ifade eden Baerbock, bu durumun İsrail'in güvenlik çıkarlarını uzun vadede tehlikeye attığını dile getirdi.

İsrail'e açıklama yapma çağrısı

İsrail tarafından gözaltına alınan Filistinlilere yönelik hak ihlalleri iddialarına ilişkin eleştirilerde bulunan Annalena Baerbock, "Filistinli mahkumların İsrail kamplarında ve hapishanelerinde acımasız gözaltı koşullarına ilişkin şok edici raporlar, İsrail'in demokrasi ve hukuk devlet olma iddiasıyla örtüşmüyor" dedi.

İsrail ordusunun Cenin'deki operasyonlarına ilişkin görüntülerini, "Uluslararası insan hakları ile çelişkili" ve "rahatsız edici" olarak nitelendiren Baerbock, İsrail yönetiminden bu görüntülere dair bir açıklama talep etti.

Cumartesi günü medyaya yansıyan görüntülerde İsrail askerlerinin, bir askeri aracın motor kaputuna yaralı bir Filistinliyi bağladıkları ve bu halde Cenin sokaklarında turladıkları görülüyordu.

Almanya Dışişleri Bakanı, daha sonra Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile birlikte gittiği Batı Şeria'daki Ramallah kentinde yaptığı konuşmada, Filistin Özerk Yönetimi'nin Gazze'deki savaş sonrası oluşacak yeni düzende önemli bir rol oynayabileceğini vurguladı.

Almanya 19 milyon euro daha ayırdı

İsrail hükümetindeki aşırı sağ partiler İsrail'in yaptığı ödemeleri keserek Filistin Özerk Yönetimi'ni zor durumda bırakmakla eleştiriliyor. İsrail Maliye Bakanı Bazalel Smotrich, geçtiğimiz günlerde Filistin Özerk Yönetimi'nden 32,5 milyon dolarlık fonu kesip bu parayı İsrailli terör kurbanlarına ödeme yapmak için kullanmak istediğini duyurdu.

Baerbock İsrailli yetkilileri,Filistin'in 1993'te İsrailli ve Filistinli liderler arasında imzalanan Oslo Antlaşması kapsamında alması gereken gümrük ve vergi parasına erişimini engellediği için de eleştirdi. Bakan Baerbock Kudüs'te yaptığı açıklamada, Almanya'nın Gazze'deki insanlara 19 milyon Euro ek insani yardımda bulunacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) ve Dünya Gıda Programı'nın (WFP) hayati risk altında olan ve açlıktan ölmek üzere olan ailelere un ve pirinç götürdüğünü vurgulayan Baerbock, "Gazze'de ne kadar küçük olursa olsun her öğün çocuklar için hayati önem taşıyor" dedi.

Annalena Baerbock, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) gelen her türlü tıbbi malzemenin İsrail güçlerinin yoğun bombardımanı altında kalan Gazze Şeridi'ndeki yıkılan hastanelerin minimum düzeyde yeniden hizmet vermesine yardımcı olduğunu ifade etti.

Almanya'nın ayırdığı para, Gazze'deki insanların günlük kalori ihtiyacının yüzde 90'ını karşılayan un, pirinç, yağ, nohut ve süt tozu içeren gıda sepetlerini finanse etmek için kullanılacak.

dpa / EÇ,ET

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl ulaşabilirim?