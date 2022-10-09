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Fotoğraf: Artur Widak/NurPhoto/picture alliance
Politikaİran

Baerbock'tan İran'a yaptırım açıklaması

47 dakika önce

İran'daki protestolarla ilgili açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, yeni yaptırımların yolda olduğu mesajı verdi. Baerbock, "İran yönetimi tarihin yanlış tarafında duruyor" diye konuştu.

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İran'da 20 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alınması sonrası hayatını kaybetmesinin fitilini ateşlediğiprotestolar sürüyor.

Protestolarla ilgili Bild am Sonntag gazetesine açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İran rejimini eleştirerek yeni yaptırımların  yolda olduğu mesajı verdi. "Kadınları ve genç kızları sokakta darp eden, özgürce yaşamaktan başka bir isteği olmayan insanları kaçıran, keyfi şekilde tutuklayan ve ölüme mahkum edenler tarihin yanlış tarafında duruyor" dedi.

"Avrupa Birliği'nin (AB) bu kanlı baskıların sorumlularına seyahat yasağı getirmesi ve servetlerinin dondurmasını sağlayacağız" diyen Baerbock, İran'daki insanlara "Sizin yanınızdayız ve yanınızda kalacağız" mesajı gönderdiklerini ifade etti. Baerbock, "İran sokaklarındaki insanların kendi kaderini tayin etme talepleri kulakları sağır ediyor. Sadece İran yönetimi sağır gibi davranıyor" şeklinde konuştu.

İran'daki protestolara liseli ve üniversiteli öğrenciler de destek veriyor
İran'daki protestolara liseli ve üniversiteli öğrenciler de destek veriyorFotoğraf: SalamPix/abaca/picture alliance

İran'a iadeler durduruluyor

İran'da protestoların yayılması sonrası Almanya'da da İran'a yönelik iadelerin durdurulması çağrıları artmıştı. Çok sayıda eyaletin ardından Almanya'nın en kalabalık eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya da bu çağrılara kulak vererek İran'a iadelerin durdurulduğunu açıkladı. Eyaletin uyum ve mültecilerden sorumlu bakanı Josefine Paul kararı, "İran'daki mevcut protestolar ve İran güvenlik güçlerinin tutumu İran'daki insan hakları durumunu ne denli dramatik olduğunu gözler önüne seriyor" sözleriyle gerekçelendirdi.

İran'da yaklaşık üç hafta önce başörtüsünü kurallara uygun şekilde takmadığı gerekçesi ile ahlak polisi tarafından gözaltına alınan Mahsa Amini, gözaltında fenalaşmış, tedavi için kaldırıldığı hastanede 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Amini'nin ölüm nedeni belirsizliğini koruyor. Aktivistler Amini'nin polisin darp etmesi sonucu hayatını kaybettiğini savunurken, resmi makamlar bu iddiaları geri çeviriyor.

İran devletine bağlı yayın organları bir süre önce Amini'nin ölümüne ilişkin adli tıp raporunu yayınlamıştı. Raporda, Amini'nin gözaltındayken kafasına aldığı darbelerden öldüğü yönündeki haberler yalanlandı ve 22 yaşındaki kadının eskiden beri süregelen bir hastalığından ötürü hayatını kaybettiği öne sürüldü. Ancak ailesi, Amini'nin gözaltına alınmadan önce sağlıklı olduğunu belirtiyor.

Amini'nin ölümü ülkede özellikle genç kadınların büyük tepkisine yol açmış, Amini'nin ölümünü protesto etmek için başlayan gösteriler 1979'daki İslam devriminden bu yana İslami rejimle yönetilen ülkede kısa sürede rejim karşıtı eylemler dönüşmüştü. İnsan hakları örgütlerinin verilerine göre, protestoların başlamasından bu yana 150'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi gözaltına alındı.

dpa,Reuters/BÖ,EC

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