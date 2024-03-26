Baerbock'tan insani yardımların hızlandırılması çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze Şeridi'ne acil insani yardım sevkiyatının hızlandırılması çağrısında bulundu.

İsrail'deki temasları kapsamında, Gazze Şeridi ile İsrail arasındaki Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı ziyaret eden Baerbock, sonrasında yaptığı açıklamada, "Gazze'de çekilen acılar göz önünde bulundurulduğuna, sevkiyatın nerede tıkandığını, bunda kimin suçu olduğunu tartışmayı artık kaldıramayız" şeklinde konuştu. Hem Mısır hem İsrail tarafından, yaşanan tıkanıklıkta sorunun malzemelerin tırlar arasında bazen üç kere aktarılmasının ve üç kere incelenmesinin olduğu bilgisinin verildiğini belirten Baerbock, malzemelerin tırlar arasında üç kere aktarılma işinin yapılmayacağı bir yönteme ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Yeşiller partili Bakan Baerbock, Ürdün'ün geliştirdiği, çok daha az sayıda tırın doğrudan Gazze'ye giriş yapacağı ve sınırda malzemelerin boşaltılıp yeniden yüklenmeyeceği projenin yaygınlaştırılması için çaba göstereceğini belirterek, "Almanya, bunun gelecek günlerde gerçekleşmesi için her türlü çabayı gösterecek" şeklinde konuştu. Almanya Dışişleri Bakanı, insani yardım sevkiyatında güvenlik kontrollerinde kullanılmak üzere Hollanda ile birlikte ek tarayıcılar sunmaya hazır olduklarını da söyledi.

Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan Mısır veya Ürdün'den gelen tırlar sınırı geçmeden önce boşaltılarak, Filistinlilerin kamyonlarına yükleniyor ve sevkiyatı Filistinli sürücüler yapıyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, İsrailli mevkidaşı İsrael Katz ile görüştü Fotoğraf: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Baerbock, Katz ile görüştü

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından bu yana İsrail'e yaptığı altıncı ziyaretinde İsrailli mevkidaşı İsrael Katz ile de bir araya geldi. Görüşmede Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen Gazze'de "acil ateşkes," tüm rehinelerin derhal serbest bırakılması ve sivil halk için daha fazla insani yardım talep eden karar tasarısının gündeme geldiği belirtiliyor. Bunun yanı sıra Baerbock'un İsrail ile Filistinliler arasındaki iki devletli çözüme dair görüşlerini de dile getirdiği ifade ediliyor.

İsrail hükümetinden gelen iki devletli çözüme karşı çıkan açıklamalara atıfta bulunan Baerbock, "İki devletli çözüme karşı büyük bir direnç olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama iki devletli çözüm perspektifi olmadan barış olmayacağını da biliyoruz" şeklinde konuştu.

Baerbock dün de Batı Şeria'da Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti. Baerbock, Abbas ile yaptığı görüşme sonrasındaki açıklamasında da, Filistinlilerin "Hamas'ın ve şiddetin olmadığı daha iyi gelecek perspektifine" ihtiyacı olduğunu vurgulamış, iki devletli çözüme destek olduğunu vurgulamıştı.

DW,dpa,AFP / JD,ET

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