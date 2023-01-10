Baerbock'dan cephe yakınındaki Harkiv'e ziyaret

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv kentine sürpriz bir ziyarette bulundu. Cepheye çok yakın konumda bulunan kente yapılan ziyarette yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Ukrayna'nın doğusunda yer alan Harkiv kentine sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin Kiev yönetimine desteğinin devam edeceğini dile getirdi. Ziyareti ile Ukrayna'daki insanlara, Almanya'nın desteğine ve dayanışmasına güvenebileceklerini göstermek istediğini ifade eden Baerbock, "Ukrayna'nın, Rus işgali teröründen halkını kurtarmak için ihtiyaç duyduğu silahların tedariği de buna dahil" dedi.

Annalena Baerbock'un, Rusya sınırına sadece 40 kilometre mesafedeki Harkiv kentine ziyareti, güvenlik gerekçesiyle önceden duyurulmamıştı. Baerbock, savaşın başlangıcından bu yana kente giden ilk yabancı dışişleri bakanı oldu. Cepheye çok yakın konumda bulunan Harkiv neredeyse her gün Rus saldırılarına maruz kalıyor.

"Harkiv Ukrayna halkının yaşadığı acıların sembolü"

Harkiv'i, "Ukrayna'ya yönelik Rus saldırı savaşının ne denli büyük bir çılgınlık olduğunun ve özellikle ülkenin doğusunda yaşayan insanların her gün yüz yüze olduğu acıların bir sembolü" olarak nitelendiren Alman Dışişleri Bakanı, "Bugün neredeyse her sokağın köşesinde Rus öfkesinin derin izlerini görüyoruz" ifadesini kullandı.

Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba'nın daveti üzerine, onunla birlikte Harkiv'e giden Annalena Baerbock, ziyareti sırasında öncelikle Harkivlilere kulak vermek istediğini belirterek, savaşın bu insanları "Geceleri eksi 15 dereceye kadar düşen buz gibi kış koşullarında, bizim tahayyül edemeyeceğimiz sertlikte vurduğunu" dile getirdi.

Almanya Dışileri Bakanı Annalena Baerbock'a Harkiv ziyaretinde Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba (soldan ikinci) eşlik etti Fotoğraf: Jörg Blank/dpa/picture alliance

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un ziyareti, Alman hükümetinin Ukrayna'ya zırhlı muharebe aracı göndermeyi onaylaması ve böylece iki ülke arasında tartışmalara neden olan bir konunun olumlu sonuçlanmasından birkaç gün sonra gerçekleşiyor. Almanya'da hükümeti oluşturan koalisyonun ortağı olan, Baerbock'un partisi Yeşiller, Ukrayna'ya Leopard tipi tanklar da dahil ağır savaş malzemeleri gönderilmesinden yana tavır koyuyor.

"Ukraynalılar geleceğini AB'de görüyor"

Baerbock Harkiv'de yaptığı açıklamada, Ukraynalıların geleceklerini Avrupa Birliği'nde (AB) gördüklerini dile getirerek, "Biz federal hükümet olarak, Ukrayna'ya, hukuk devletini güçlendirme, kurumların bağımsızlaştırılması, yolsuzlukla mücadele ve AB standartlarına yakınlaşma konularında net teklifler getirmek istiyoruz" dedi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında trenle Harkiv'e giden Baerbock ve delegasyonu, birkaç saatlik ziyaretin ardından Almanya'ya dönüş yolculuğuna çıktı.

Savaşın başladığı 24 Şubat 2022 tarihinde yaklaşık 1,5 milyon kişinin yaşadığı Harkiv'de şu an 500 bin kadar insanın bulunduğu bildiriliyor. Başkent Kiev'den sonra ülkenin en büyük ikinci şehri olan Harkiv savaştan önce sahip olduğu üniversiteleri ile önemli bir bilim ve araştırma kenti olarak tanınıyordu. Kent aynı zamanda bölgenin en büyük sanayi şehri olarak da biliniyor.

AFP,Reuters / ET,TY