Baerbock: Putin'e diğer ülkeler de baskı yapmalı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın Türkiye ve BM arabuluculuğunda geçen yıl imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşmasını askıya almasını sert dille eleştirerek Rusya lideri Vladimir Putin'i "tahılı suistimal etmek ve açlığı silah olarak kullanmakla" suçladı.

New York'ta Deutsche Welle Washington Büro Şefi Ines Pohl'ün sorularını yanıtlayan Baerbock, anlaşma sayesinde yaklaşık 45 ülkeye 32 milyon ton tahıl taşındığını belirterek Putin'e baskının artırılmasını istedi. Baerbock, bu bağlamda sadece Avrupa değil, Afrika, Latin Amerika ve Asya ülkelerinin de Putin ile doğrudan temasa geçmesinin önemine vurgu yaptı.

Avrupa kendi rotalarını oluşturuyor

Avrupalılar olarak Putin'in iyi niyetine güvenemeyeceklerini bildiklerini ve bu nedenle kendi önlemlerini de aldıklarını belirten Almanya Dışişleri Bakanı, "Avrupalılar bu nedenle dayanışmayı güçlendirdi, tahılın demiryolu ile, Tuna Nehri üzerinden yük gemileriyle dünya pazarlarına taşınması yoluyla. Bu çabaları artırmamız gerekiyor. Bu şekilde Rusya Devlet Başkanı'nın değişken ruh halinden bağımsız hale geliyoruz" dedi.

"Otokratik diktatörlüğe bağımlılık güvenlik tehdidi"

Almanya'nın geçen hafta açıkladığı Çin stratejisi ile ilgili konuşan Baerbock, "Bu stratejinin ABD için yeterince sert olup olmadığı" sorusuna, riskleri azaltmak konusunda ABD ile benzer bir anlayışa sahip oldukları yanıtını verdi. "Bu strateji ABD ile de Çin ile de ilgili değil. Biz Avrupalılarla ilgili" diyen Baerbock, konunun Çin'e bağımlılığın nasıl azaltılacağı ve nasıl daha dayanıklı hale gelineceği olduğunu kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı, "Özellikle de Almanya olarak, Rusya'ya bağımlılığın, otokratik bir diktatörlüğe bağımlılığın kendi güvenliğimize; ekonomik güvenliğimize, enerji güvenliğimize nasıl bir tehlike oluşturduğunu geçen yıl sert bir şekilde öğrendik" dedi. Küresel bir dünyada ilişkilerin tamamen koparılmasının da mümkün olmadığına işaret eden Baerbock, "Bizim istediğimiz bağları koparmak değil, riskleri azaltmak, asgariye indirmek. Son yıllar içinde Çin nasıl değiştiyse bizim Çin politikamızın da değişmesi gerekir" diye konuştu.

"UCM'ye taraf olan ülkelerin sayısı artmalı"

New York'ta Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) 25'inci kuruluş yılı etkinliğine katılan Baerbock, Mahkeme'nin kuruluş belgesi olan Roma Statüsü'ne taraf olan ülkelerin sayısının artması gerektiğini vurguladı. BM'ye üye 193 ülkeden sadece 123'ü anlaşmaya resmen taraf olurken ABD ve Rusya, Roma Statüsü'ne imza atmayan ülkeler arasında yer alıyor. UCM, Rusya lideri Vladimir Putin hakkında, Ukrayna'da savaş suçları işlendiği suçlamasıyla Mart ayında yakalama kararı çıkartmıştı.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Nazi Almanyası'nın üst düzey yetkililerini yargılamak üzere müttefikler tarafından kurulan Nürnberg mahkemelerine işaret eden Baerbock, "Ülkemiz, Almanya, geçmişte dünyadaki en ağır suçlardan sorumlu olduğu için, gelecekteki savaşları, soykırım ve insanlığa karşı suçları önlemek üzere uluslararası hukukun güçlendirilmesi bizim sorumluluğumuzdur. Nürnberg davaları sonrasında UCM'nin kurulması ve hesap verilebilirlikteki açığın kapatılmasının sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum" dedi.

DW/BK,EC