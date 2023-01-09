Baerbock: Kıbrıs'a iki devletli çözüm söz konusu değil

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Kıbrıs sorununda iki devletli çözümün söz konusu olmadığını söyledi. KıbrısCumhuriyeti Dışişleri Bakanı İonnis Kasulidis ile Berlin'de bir araya gelen Baerbock görüşme sonrasında mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

Ada'nın yeniden birleştirilmesi yönündeki çabaları desteklediklerini söyleyen Baerbock, Kasulidis'e hitaben "Almanya bu konuda kesin bir biçimde sizin tarafınızdadır" dedi. Kıbrıs'ta çözümün sadece Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde mümkün olabileceğini söyleyen Baerbock, "Kıbrıs'a iki devletli çözüm söz konusu değildir" diye konuştu.

Kıbrıs 1974 yılında Yunanistan'da askeri darbe ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı askeri harekat sonrasında kuzey ve güney olarak ikiye bölündü. Adanın kuzeyinde ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından resmi olarak tanınmıyor. Hukuken tüm adayı temsil etme hakkına sahip olan güneydeki devlet ise 2004 yılından beri Avrupa Birliği üyesi. Avrupa Birliği hukuku ve kuralları ise sadece fiilen adanın güneyinde geçerli.

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Kasulidis de ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada mevcut durumun bu şekilde devam etmesi halinde bunun bir parçalanmaya yol açacağını söyledi. "Taksim ise çözüm olamaz" diyen Kasulidis, "Kıbrıs'ta, Yunanistan'da ve Türkiye'de olmak üzere yaklaşan üç seçim var ve diyaloğa yeniden başlamak için ilerlemeler kaydetmek ancak Türkiye'deki seçimlerin sonrasında mümkün olabilir" diye konuştu.

DW, dpa/TY,EC