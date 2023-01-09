  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
HDP Davası
Ukrayna Savaşı
Enerji Krizi
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena BaerbockFotoğraf: Thomas Koehler/photothek/IMAGO
PolitikaAlmanya

Baerbock: Kıbrıs'a iki devletli çözüm söz konusu değil

1 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock Kıbrıs'ta iki devletli çözümün söz konusu olmadığını söyledi. Baerbock Ada'nın birleştirilmesi çabalarına destek vereceklerini belirtti.

https://p.dw.com/p/4LvOT

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Kıbrıs sorununda iki devletli çözümün söz konusu olmadığını söyledi. KıbrısCumhuriyeti Dışişleri Bakanı İonnis Kasulidis ile Berlin'de bir araya gelen Baerbock görüşme sonrasında mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

Ada'nın yeniden birleştirilmesi yönündeki çabaları desteklediklerini söyleyen Baerbock, Kasulidis'e hitaben "Almanya bu konuda kesin bir biçimde sizin tarafınızdadır" dedi. Kıbrıs'ta çözümün sadece Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde mümkün olabileceğini söyleyen Baerbock, "Kıbrıs'a iki devletli çözüm söz konusu değildir" diye konuştu.

Kıbrıs 1974 yılında Yunanistan'da askeri darbe ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı askeri harekat sonrasında kuzey ve güney olarak ikiye bölündü. Adanın kuzeyinde ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından resmi olarak tanınmıyor. Hukuken tüm adayı temsil etme hakkına sahip olan güneydeki devlet ise 2004 yılından beri Avrupa Birliği üyesi. Avrupa Birliği hukuku ve kuralları ise sadece fiilen adanın güneyinde geçerli.

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Kasulidis de ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada mevcut durumun bu şekilde devam etmesi halinde bunun bir parçalanmaya yol açacağını söyledi. "Taksim ise çözüm olamaz" diyen Kasulidis, "Kıbrıs'ta, Yunanistan'da ve Türkiye'de olmak üzere yaklaşan üç seçim var ve diyaloğa yeniden başlamak için ilerlemeler kaydetmek ancak Türkiye'deki seçimlerin sonrasında mümkün olabilir" diye konuştu.

DW, dpa/TY,EC

 

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Sinan Ateş cinayeti ile ilgili soruşturma sürüyor

Sinan Ateş cinayeti: Tetikçi nereye götürüldü?

Hukuk ve Adalet1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

external

AKP binası önünde protestoya gözaltı

AKP binası önünde protestoya gözaltı

Düşünce özgürlüğü22 dakika önce03:52 dak.
Anayasa değişikliği teklifini görüşmek üzere AKP, Meclis'te grubu olan partilerden randevu talep etti

AKP'den Anayasa için "müzakereye açığız" mesajı

AKP'den Anayasa için "müzakereye açığız" mesajı

Politika2 saat önce
HDP'den gelen adaylık çıkışı, altılı masada "müzakere mesajı" olarak yorumlandı

HDP'nin adaylık hamlesi nasıl yankı buldu?

HDP'nin adaylık hamlesi nasıl yankı buldu?

Politika3 saat önce
MHp Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş

Sinan Ateş cinayetini anlama kılavuzu: Kim neyle suçlanıyor?

Sinan Ateş cinayetini anlama kılavuzu: Kim neyle suçlanıyor?

Hukuk ve Adalet8 Ocak 2023
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev

Kazakistan'da sular duruldu mu?

Kazakistan'da sular duruldu mu?

Politika8 Ocak 2023
Macaristan Başbakanı Viktor Orban

AB ile Orban 2023'te barışır mı?

AB ile Orban 2023'te barışır mı?

Politika8 Ocak 2023
Ana sayfaya dön