Baerbock: İsrail'in Refah saldırısı insani felaket olur

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, İsrail'in Refah'a yönelik muhtemel saldırılarının sonuçlarına karşı uyarıda bulundu: "İnsani bir felaketin başlangıcı olur."

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik operasyonu Refah'a genişletme ve bölgedeki sivilleri tahliye planına tepki gösterdi. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik olası bir saldırının sonuçları konusunda uyarıda bulunan Baerbock, Cumartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden, "İsrail ordusunun Refah'a saldırması insani bir felaket olur" ifadelerini kullandı:

Baerbock paylaşımında, "Refah'ta yaşanan acil durum şimdiden inanılmaz boyutlara ulaştı. 1.3 milyon insan çok dar bir alanda çatışmalardan kaçarak sığınacak bir yer arıyor. İsrail ordusunun Refah'a yönelik bir saldırısı insani bir felaketin başlangıcı olacaktır. Gazze'deki insanların kaçacak bir yeri yok" dedi.



Baerbock İsrail'e bir gezi daha düzenleyeceğini duyurduğu açıklamasına şu sözlerle devam etti: "İsrail, Hamas terörüne karşı kendini savunmalı ama aynı zamanda sivil halkın acılarını da mümkün olduğunca hafifletmeli. Bu nedenle, rehinelerin nihayet serbest bırakılabilmesi için de yeni bir ateşkese ihtiyaç var. Bunu başarmanın yollarını önümüzdeki hafta İsrail'de tekrar görüşeceğim."

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Annalena Baerbock‘un önümüzdeki hafta ortasında İsrail'e gideceği belirtildi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Cuma günü orduya çağrıda bulunarak, "Halkı tahliye etmek ve Hamas'ın Refah'taki taburlarını yok etmek için plan" sunmasını istemişti. Görgü tanıklarına göre İsrail ordusu Cumartesi günü Refah bölgesindeki hedefleri bombaladı.

Refah'ta insani durum kötüleşiyor

Refah, Gazze'ye yönelik saldırılarını güneye kaydıran İsrail askeri harekâtının odak noktası haline gelmiş durumda. Gazze'deki 2,3 milyonluk nüfusun yarıdan fazlası Refah'ta hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu bölgedeki Filistinlilerin birçoğu Mısır sınırında kendi yaptıkları derme çatma çadırlarda barınmaya çalışıyor. İnsani yardım kuruluşları İsrail'in Refah'ta ilerlemesinin bir milyondan fazla kişinin sıkışıp kaldığı bölgede kitlesel ölümlere yol açabileceği konusunda uyarıyor.

DW,AFP / AI,ET

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