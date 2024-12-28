Baerbock: Baltık Denizi'ndeki kablo krizi "acil bir uyarı"

Baltık Denizi'ndeki bir denizaltı kablosunda tespit edilen hasarın bir Rus sabotaj eylemine işaret ettiğini belirten Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Rus "gölge filosu"na karşı daha fazla ekonomik yaptırım talep etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Baltık Denizi'nde bir diğer olası Rus sabotaj eylemine yönelik duyduğu endişeyi ifade ederek Rus "gölge filosu"na ilişkin uyarıda bulundu. Funke Medya Grubu'na konuşan Bakan, "Şu anda neredeyse aylık periyotlarda gemiler, Baltık Denizi'ndeki kablolara zarar veriyor" ifadelerini kullandı. Denizaltı kablolarını "dünyayı bir arada tutan iletişim damarları" olarak tanımlayan Baerbock, "Artık tesadüflere inanmakta güçlük çekiyorum. Bu, hepimiz için acil bir uyarı" diye konuştu.

Noel'in ilk gününde Finlandiya ve Estonya arasındaki Estlink 2 kablosunda bir hasar tespit edilmişti. St. Petersburg'tan gelen bir petrol tankerinin çapasının hasara neden olduğundan yola çıkan Finlandiya yetkilileri, "Eagle S" adlı şüpheli tankere el koydu.

Finlandiyalı yetkililer, söz konusu tankerin Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle uygulamaya konan yaptırımları delmek için kullandığı "gölge filosu"na ait olduğunu tahmin ediyor. Bu filo için Rusya, yaptırımlara takılmadan ham petrol ve petrol ürünlerini ihraç etmek için yabancı bayraklarla seyreden gemileri kullanıyor.

Baerbock'tan daha fazla ekonomik yaptırım çağrısı

Söz konusu "gölge filo"yu "çevre ve güvenlik için büyük bir tehdit" şeklinde nitelendiren Baerbock, Aralık ortasından bu yana 50'den fazla gemiye Avrupa'nın ekonomik yaptırım uygulandığını belirterek "Gölge filoya karşı daha fazla AB yaptırımı uygulanması gerektiğini" savundu.

"Ulusal savunma için daha fazla yatırıma ihtiyaç olduğunu" da vurgulayan Bakan, NATO ve AB arasındaki işbirliğinin geliştirileceğini belirterek "Şu anda, NATO ortaklarımızla birlikte Baltık Denizi'ni hibrit tehlikelere karşı nasıl daha iyi koruyabileceğimizi görüşüyoruz" dedi.

AFP/SÖ,EC

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