Baerbock: Adaların egemenliği sorgulanamaz

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın görüşmleeri sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısına Türkiye damgasını vurdu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Almanya'dan Türkiye'ye savaş malzemeleri, özellikle 214 tipi denizaltı ihracatının Doğu Akdeniz'de güç dengesinin bozulması tehlikesini artırdığını belirterek "Ve bu denge bozuluyor. Yunanistan'a karşı NATO ülkesi olmasına rağmen sıkça casus belli ilan eden bir ülke lehine bozuluyor" diye konuştu.

Yunanistan'ın da benzer denizaltılara sahip olduğunu belirten Dendias, "Ama Yunanistan komşularını tehdit etmiyor, uluslararası hukuku, deniz hukukunu sorgulama niyetine sahip değil. Biz revizyonist bir güç de değiliz" dedi.

Dendias Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenliğini kabul etmediğini, bunun başka bir AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti için de geçerli olduğunu, Türkiye'nin Kıbrıs topraklarına hukuk dışı bir şekilde el koyduğunu savundu, Türkiye'nin kadın hakları ve basın özgürlüğünü de ayaklar altına aldığını söyledi.

Türkiye ile yapıcı diyaloğa hazır olduklarını, ancak bunun uluslararası hukuk temelinde gerçekleşmesi gerektiğini belirten Yunan Bakan, konuyu bu akşam Fransız mevkidaşı ile Paris'teki görüşmesinde de istişare edeceklerini sözlerine ekledi.

Baerbock: Adaların egemenliğini kimse sorgulayamaz

Dendias'tan sonra konuşan Baerbock ise NATO müttefikleri arasındaki sorunların diyalogla çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı, "İttifak saflarında kavga, tam da Rusya Devlet Başkanı Putin'in de istediği bir şey. Bu nedenle bugün İstanbul'da da vereceğim mesaj aynı olacak: Müttefiklik karşılıklı olarak egemenliğe saygı duyulmasını gerektirir" dedi.

Devletler hukukunda pek çok konunun tartışmalı olduğunu belirten Baerbock, "Ama bazıları çok basit. Yunan adaları; Midilli, Sakız, Rodos ve çok sayıdaki diğerleri Yunan toprağıdır ve hiç kimsenin bunu sorgulama hakkı yoktur" diye konuştu. Baerbock, Alman hükümetinin bu konuda Avrupa ailesi içinde Yunanistan ile dayanışma göstereceğine kuşku bulunmaması gerektiğini söyledi.

Ukrayna'daki Bayraktar SİHA'larına gönderme

İki bakanın konuşmalarının ardından medya mensuplarının sorularına geçildi. Burada da Türkiye ile ilgili sorularla karşılaşan Baerbock, konuya ikili ilişkilerden ziyade Avrupa ailesi olarak, bir Avrupa konusu olarak bakılması gerektiğini belirtti. Türkiye, Yunanistan ve Almanya'nın NATO müttefiki olduğuna işaret eden Baerbock, Türkiye'nin NATO müttefiki olarak SİHA'larla Ukrayna savaşında önemli askeri katkı sağladığına da işaret etti.

Dendias'dan Almanya'ya sitem

Dendias ise "Yeni Alman hükümetinin Yunanistan'ın pozisyonunu daha iyi anladığı görülüyor. Bu yeterli mi?" sorusuna sitemle yanıt verdi. Alman hükümetleri arasında karşılaştırmayı kendisinin değil Alman halkının yapması gerektiğini belirten Dendias, "Ancak söyleyebileceğim ve söylemem gereken şey şu: Eski Alman hükümeti döneminde AB Dışişleri Bakanları Konseyinde Türkiye konusunda yardım ve destek istediğimde, Almanya dahil, çok sık yalnız bırakıldım. Bunu söylemeliyim" ifadelerini kullandı.

Dendias, Türkiye konusunda Almanya'dan arabuluculuk isteyip istemediği yönündeki soruya ise "hayır" yanıtını verdi. Yunan Bakan, "Avrupalı bir bakan Türkiye'yi ziyaret ettiğinde Avrupa hukuku çerçevesinde, hukuk devleti, deniz hukuku, uluslararası hukuk çerçevesinde konuşması gerekir. Bunlar Türk hükümetiyle konuşan bir Avrupalı bakanın, içinde hareket etmesi beklenen doğal olan çerçevedir" dedi.

DW / BK,EC