 BAE′den İsrail′e ilk resmi ziyaret | DÜNYA | DW | 20.10.2020

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DÜNYA

BAE'den İsrail'e ilk resmi ziyaret

Eylül ayında imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümet temsilcileri, İsrail'e ilk resmi ziyaretini bugün gerçekleştiriyor.

ARŞİV

ARŞİV

Bugün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümet temsilcileri, ilişkilerin normalleşmesi adımlarının atılmasının ardından ilk kez İsrail'e gidiyor.

15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle, BAE ve Bahreyn İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı. Pazar günü Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleştirilen bir imza töreniyle Bahreyn ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler resmen başlatıldı. Bugün de BAE hükümet temsilcilerinden oluşan bir heyet ABD arabuluculuğunda İsrail'e gitti. Heyette yer alan isimler arasında BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk El Mari ve Maliye Bakanı Ubeyd Hamid El Tayyar da bulunuyor. Ziyarete ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Avi Berkowitz eşlik ediyor.

İlişkileri normalleştirme süreciyle beraber duen BAE'den İsrail'e ilk ticari uçuş gerçekleştirilmişti.

İsrail, BAE ile arasındaki normalleşme anlaşmasının ardından vizenin de karşılıklı olarak kaldırılacağını belirtirildi. BAE'nin İsrail için vizeyi kaldıran ilk Arap ülkesi olacağı bildirildi. Bugün yapılacak toplantıda, vizenin kaldırılmasına yönelik anlaşmanın da imzalanacağı belirtildi.

Bugün İsrail'e giden BAE heyeti, İsrail ile iki taraf arasında ticari seferlerin kolaylaştırılması için de bir dizi anlaşma imzalayacak.

Normalleşme adımları, bölgede istikrar ve refahı tesis etmek adına ABD arabuluculuğunda gerçekleşmiş, Filistin'in ise tepkisiyle karşılanmıştı.

DW, Reuters / AI, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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