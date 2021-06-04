 BAE Tel Aviv’de elçilik açtı | DÜNYA | DW | 14.07.2021

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DÜNYA

BAE Tel Aviv’de elçilik açtı

İsrail ile ilişkilerini bir yıla yakın süredir normalleştirme yönünde adımlar atan Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv’de elçilik açtı.

İsrail Cumuhrbaşkanı Yitzhak Herzog ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Tel Aviv Büyükelçisi Muhammed El Haca

İsrail Cumuhrbaşkanı Yitzhak Herzog ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Tel Aviv Büyükelçisi Muhammed El Haca

ABD öncülüğünde imzalanan Abraham Anlaşması kapsamında İsrail ile ilişkilerini normalleştirme yönünde adımlar atan Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Tel Aviv’de elçilik açtı.

Böylece İsrail’in varlığını tanıyan üçüncü Arap ülkesi olan BAE, ülkede diplomatik temsilcilik açan ilk Körfez ülkesi oldu.

BAE'nin elçilik binasını Tel Aviv’deki finans merkezinin kalbinde, İsrail borsası ile aynı binada açmayı seçmesi, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine bir vurgu olarak yorumlandı.

BAE Büyükelçisi Muhammed el Haca da gelişmeyi "iki ülke arasında büyüyen ilişkide önemli bir kilometre taşı" olarak nitelendirdi. El Haca, "BAE ve İsrail yenilikçi milletler. Bu yaratıcılığı, ülkelerimiz ve bölgemiz için daha refah içinde ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmada kullanabiliriz" dedi.

Açılışa katılan İsrail’in görevine geçen hafta başlayan Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog ise iki ülke arasında yapılan bu "tarihi anlaşmanın”, İsrail ile barış arayan diğer ülkelerle de genişletilmesi çağrısında bulundu.

İsrail Haziran ayının sonunda Abu Dabi’de elçilik Dubai'de de konsolosluk açmıştı.

Perde arkasında özellikle güvenlik konusunda uzun bir süredir iş birliği yapan iki ülke arasında karşılıklı jestlerle devam eden son normalleşme girişimleri, daha fazla ekonomik fayda sağlama yönünde çabalar olarak yorumlanıyor.

afp, dpa / DBN, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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